دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استند وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى إحدى المسرحيات في معرض تعليقه على إعلان مجموعة أوبك+ قرارها بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

جاء رد وزير الطاقة السعودية لدى إجابته على سؤال حول قول البعض إن قرار خفض الإنتاج لن يكون له الأثر الحقيقي المأمول لأداء السوق، بينما سيكون أثره طويل المدى على الاقتصادات العالمية بنفس الوقت.

وقتها، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "ما فيه نسب، إذا كان ما له أثر فمعناه كيف يؤثر على التضخم، ما أدري إذا كان مناسبًا أن أذكر مسرحية عادل إمام أم لا، (عندما قال) يا تنتن يا تنتن، يا هذا يا هذا... يا فيه أثر نحاول قياسه، يا ما فيه أثر وصلى الله على محمد وهادينا".

وأوضح المسؤول السعودي أنه ليس صحيحًا الحديث عن أن الأثر الحقيقي لقرار أوبك بلس سيكون بخفض مقداره 500 ألف برميل يوميًا، موضحًا "500 برميل هذا هلس مو صحيح... تقديراتنا في حدود المليون والـ100 ألف".