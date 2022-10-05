تنتظر الوقت المناسب لشراء سيارة؟ اكتشف متى يمكنك القيام بذلك

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |(CNN)-- يرتفع متوسط أسعار السيارات أكثر فأكثر بفضل استمرار النقص في قطع غيار السيارات، أسعار الفائدة ترتفع بشكل صاروخي بفضل جهود الحكومة الفيدرالية للسيطرة على التضخم. ولدى شركات السيارات وتجارها حافز أقل لاتخاذ خطوات لخفض التكاليف لأن الطلب لا يزال أكبر بكثير من العرض.

النتيجة النهائية: لا تتوقع أن يعود سوق السيارات إلى طبيعته في أي وقت قريب.

بلغ متوسط سعر الفائدة على قروض السيارات الجديدة 5.7٪ في الربع الثالث من عام 2022، وهو أعلى معدل له منذ عام 2019، وفقًا لموقع Edmunds.com . في الوقت نفسه، وصل متوسط المبلغ الممول لشراء سيارة جديدة إلى رقم قياسي على الإطلاق بلغ 41347 دولارًا. كان متوسط الدفعة الشهرية في الربع الثالث أكثر من 700 دولار. في حين كان 630 دولارًا في الربع نفسه من العام الماضي، وكان متوسط الدفعة الأولى أقل بحوالي 1000 دولار عن ذلك أيضًا.

الأمريكيون أصبحوا يحتفظون بسياراتهم لفترة أطول. يبلغ متوسط عمر السيارة على طرق أمريكا اليوم أكثر من 12 عامًا، وفقًا لشركة S&P Global Mobility.

في السنوات الماضية، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، كان صانعو السيارات يخرجون بقروض سيارات بسعر فائدة منخفض بشكل مصطنع - في بعض الأحيان حتى 0٪ - كحافز شراء. قالت جيسيكا كالدويل، محللة الصناعة في موقع Edmunds.com إنه مع وجود عدد قليل من السيارات للبيع، ليس هناك حافز كبير للقيام بهذا النوع من الأشياء الآن.

قال المحللون الذين قابلتهم CNN Business إن هذه التكاليف المرتفعة ستكون صعبة على المستهلكين لكنها لن تقلل الطلب بما يكفي لتخفيف الضغط على أسعار السيارات، على الأقل في المدى القريب. ذلك لأن الطلب على السيارات الجديدة يفوق العرض بالفعل حتى الآن - ومن ثم الأسعار المرتفعة - فإن انخفاض الطلب الناجم عن هذه المدفوعات الأعلى لن يعيد الأمور إلى نصابها. لا يزال بإمكان تجار السيارات بيع كل سيارة جديدة تأتيهم، غالبًا حتى قبل أن تقوم شاحنات نقل السيارات بتسليمها. سيتعين على العملاء فقط دفع المزيد.

بمجرد عودة إنتاج السيارات إلى شيء كالمعتاد - ربما في وقت ما في النصف الثاني من عام 2023 أو ربما حتى ذلك الحين - يمكن أن تبدأ أسعار الفائدة في أن تصبح مشكلة. قال مايك وول، محلل الصناعة في ستاندرد آند بورز إن صانعي السيارات قد يضطروا أخيرًا إلى القيام بشيء للمساعدة في جعل شراء سيارة على الأقل أكثر جاذبية للمستهلكين. لكن فقط قليلا.