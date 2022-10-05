دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأربعاء، أن تحالف "أوبك بلس" مهتم بالوفاء بالتزاماته التي قطعها تجاه الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المجموعة ستبقى قوة محورية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان "أوبك بلس" خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع التحالف مع عدد من وزراء الدول الأعضاء: "سنواصل القيام بواجبنا تجاه الاقتصاد العالمي بهدف تحسين وضع المستهلكين والمنتجين"، على حد قوله.

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "سوف نظهر لكم الآن وحتى في مرحلة لاحقة بأن الأمر تم من منطلق اهتمامنا بالتزاماتنا التي قطعناها"، وتابع: "ستعمل "أوبك بلس" كقوة محورية لتحقيق استقرار وتعزيز ودعم الاقتصاد العالمي"، على حد تعبيره.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا: "حجم حالة الضبابية الموجودة حاليًا أمر لم أشهده طيلة 3 عقود من خبرتي في هذا المجال"، حسب قوله.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في إطار تأكيده على أن النفط ليس المؤثر الرئيسي على الوضع الاقتصادي حول العالم: "الغاز والسلع الأخرى تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي من النفط"، حسب قوله.

كانت "أوبك +" أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للارتفاع قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.