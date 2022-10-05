نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقد كنت تعمل وتدخر لعقود من الزمن لهذه اللحظة فقط: التقاعد. رغم أنك قد تكون مستعدًا للتوقف عن العمل بدوام كامل، إلا أن الجزء الصعب يأتي الآن: السماح لنفسك بالفعل باستخدام مدخراتك، نظرًا لأنك لم تعد تحصل على ذلك الراتب، والذي كان يغطي حتى الآن نفقاتك الشهرية.

إن القيام بالتحول النفسي من مدخر إلى منفق ليس بالأمر السهل بالنسبة لمعظم الناس.

قال ديفيد جون، كبير مستشاري السياسة الإستراتيجية في معهد السياسة العامة AARP: "لديك الآن هذا المبلغ المدخر وعليك أن تسحبه، قد يكون مؤلمًا بالنسبة للبعض."

قال جون إن العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها مثل أداء السوق ومتوسط العمر المتوقع والمشكلات الصحية تجعل إنفاق أموالك أسهل من القيام بجمعها. لهذا السبب قد يتردد الناس في الاستفادة من مدخراتهم لأنهم يعتقدون، "لدي X دولار ويجب أن تدوم طوال حياتي، لكن لدي مستقبل غير مؤكد للغاية. لذلك إذا لمستها فأنا أعرض نفسي للخطر."

وتظهر الأبحاث أنه من بين المتقاعدين الذين لديهم مدخرات، لا يقوم الكثير منهم بسحب مبالغ كبيرة، ويختارون بدلاً من ذلك العيش من مصادر ثابتة للتمويل، مثل الضمان الاجتماعي أو معاشات التقاعد أو الدخل من العمل بدوام جزئي الذي يقومون به. وجدت دراسة أجرتها "بلاك روك" أن الغالبية العظمى من المتقاعدين لا يزال لديهم 80٪ على الأقل من مدخراتهم بعد عقدين من التقاعد.

لا شك أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أنهم استمتعوا بواحد من أطول الأسواق الصاعدة في التاريخ من 2009 إلى 2020، مما ساعدهم على تجديد بعض ما سحبوه على مر السنين. وهم من بين الجيل الأخير من العمال الذين يستفيدون من معاشات التقاعد في الشركات.

لكن إحجام الشخص النفسي عن الاستفادة من مدخراته عامل لمعظم الناس بصرف النظر عن مواردهم المالية. وقال جون إن الأمر قد يصبح أكثر حدة بالنسبة للمتقاعدين قريبًا، بحيث يواجهون التضخم وأسواق متقلبة ونقص في المعاشات التقاعدية.

تغيير طريقة تفكيرك أمر بالغ الأهمية

يذكّر المخطط المالي المعتمد كايل نيويل العملاء بأن المدخرات التي عملوا بجد لجمعها موجودة لمساعدتهم على العيش بشكل جيد أثناء التقاعد.

قال نيويل الذي يقدم توقعات لعملائه لمساعدتهم على معرفة ما إذا كان بإمكانهم تحمل إنفاق أكثر قليلاً مما قد يفترضون: "أقول لهم، المال يقوم الآن بذلك العمل وهم ليسوا مضطرين لذلك، يبدو أن ذلك يساعد الناس."

بالنسبة للعملاء الذين يركزون على الاحتفاظ بنفس المبلغ أو أكثر عند وفاتهم، يسألهم المخطط المالي المعتمد دافيد إدمستين سؤالًا بسيطًا: لماذا هذا مهم بالنسبة لك؟

قال: "أحاول أن أسألهم ما هو الغرض من المال: الحصول عليه؟ أو لاستخدامه كأداة لفعل ما تريد وتجنب ما لا تريده؟"

كما يطلب منهم التفكير فيما يريدون حقًا تحقيقه وأن ينظروا إلى مدخراتهم على أنها وسيلة لتحقيق هذه الغاية: "يلزم قضاء المزيد من الوقت في التفكير في الغرض من التقاعد." قال إدمستين إن أولئك الذين يعرفون ما هو هدفهم وما يريدون القيام به يفيدون بأنهم أكثر رضًا.

كما ينصح العملاء بالتساهل مع أنفسهم والنظر إلى عامهم الأول في التقاعد على أنه تجربة تعليمية عندما يتعلق الأمر بالإنفاق.

وقال إنهم يحاولون معرفة من هم الآن بعد أن انتهت حياتهم المهنية الأساسية ومعرفة ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله مالياً: "كان لدي عميل لديه الملايين سألني عما إذا كان يمكنه شراء سيارة مستعملة."

خطوات عملية يمكنك اتخاذها

من الصعب إدارة أموالك بشكل جيد خلال التقاعد إلا إذا كنت واقعيًا بشأن ما هو مطروح على الطاولة.

أول شيء عليك فعله هو وضع ميزانية ورسم خطة لتغطية نفقاتك.

قال جون: "أنت حقًا بحاجة إلى معرفة ما هي أصولي وأنماط الإنفاق الخاصة بي وكيف يمكنني المواءمة بين الاثنين؟"

لذلك راقب إنفاقك ونفقاتك العادية قبل التقاعد كالسكن والطعام والرعاية الصحية وما إلى ذلك. ثم قيّم كيف يمكن أن تتغير هذه النفقات في التقاعد (على سبيل المثال، إذا كنت تخطط للانتقال إلى منزل أو منطقة أقل تكلفة، سوف تحصل على تأمين صحي، أو إذا كان صاحب العمل القديم سيدعم تكاليف التأمين الخاصة بك).

ضع في اعتبارك أيضًا النفقات المتوقعة لمرة واحدة، مثل دفع تكاليف حفل زفاف ولدك أو شراء سيارة أو قضاء إجازة كبيرة.

ثم قم بتقييم الدخل الثابت الذي ستحصل عليه (على سبيل المثال، الضمان الاجتماعي أو مدفوعات المعاشات التقاعدية).

الفرق بين النفقات المتوقعة ودخلك الثابت هو المبلغ الذي ستحتاج إلى سحبه من مدخراتك.

بمجرد حصولك على هذا الرقم، قم بإنشاء محفظة نقدية يمكنها تغطية ما ستحتاجه لمدة عام أو عامين حتى لا تضطر إلى بيع أي شيء إذا تقاعدت في سوق هابطة.

قال إدمستين: "يجب أن يكون لديك قبل التقاعد بعام ما يعادل 12 إلى 24 شهرًا من النقد. إذا دخلنا في حالة ركود، فلن نضطر أبدًا إلى بيع الأسهم لتلبية احتياجات الإنفاق عندما ينخفض السوق."

من المفيد أيضًا التشاور مع أحد المحترفين. قال جون إن المستشار المالي الذي يتقاضى رسومًا فقط يمكنه مساعدتك في وضع استراتيجية لكيفية إدارة أموالك واستخدامها في السنوات المقبلة.