نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يؤدي قرار إيلون ماسك هذا الأسبوع بالمضي قدمًا مرة أخرى في صفقته للاستحواذ على تويتر إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المنصة، حيث كانت ذات يوم المغرد الأكثر تأثيرا في العالم.

بينما قال ترامب سابقًا إنه سيبقى على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به،Truth Social ، بدلاً من العودة إلى تويتر، فقد يجد الرئيس السابق صعوبة في مقاومة إغراء عشرات الملايين من متابعيه على تويتر.

قال ماسك في مؤتمر في مايو/ أيار: "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر دونالد ترامب.. أعتقد أن هذا كان خطأ"، وتعهد بإلغاء الحظر إذا أصبح مالك الشركة.

رغم الموافقة على استحواذه على الشركة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن ماسك أفسد الفكرة خلال الصيف وقضى شهورًا يكافح من أجل الخروج منها. قام تويتر بمقاضاته لإجباره على إتمام الصفقة. ظهر تحوله وقراره بالمضي قدمًا في شراء الشركة في ملف الأوراق المالية يوم الثلاثاء، قبل أسبوعين فقط من وصوله وتويتر إلى المحكمة.

قال موقع تويتر يوم الثلاثاء إنه كان عازمًا على إبرام الصفقة، مما يفتح الباب أمام احتمال أن يتولى ماسك الشركة في غضون أسابيع، إذا تم الانتهاء من الصفقة. وكان مجلس إدارة الشركة والمساهمون قد وافقوا على الصفقة سابقًا، ولكن لا تزال هناك شكوك. سيتعين على تويتر أن يقرر كيفية لعب الكرة مع ماسك، مع الأخذ في الاعتبار تشكيكه السابق في الصفقة.

إذا تم تنفيذ الصفقة، فقد تعود قريبًا إلى ترامب ما كان في يوم من الأيام منصته المفضلة لوسائل التواصل الاجتماعي. ترامب، الذي غالبًا ما كانت تغريداته كرئيس تظهر جدول الأعمال في واشنطن العاصمة، كان لديه ما يقرب من 90 مليون متابع قبل أن يتم حظره بشكل دائم من قبل المنصة بعد يومين من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول. (من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيستعيد متابعيه تلقائيًا إذا تم إلغاء حظره). وقال موقع تويتر إنه اتخذ القرار "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

في حديثه في شهر مايو، بعد أسابيع قليلة من بدء محاولته للسيطرة على تويتر، قال ماسك: "لم ينه حظر ترامب من تويتر صوت ترامب، بل سيضخّمه بين اليمين وهذا هو السبب في أنه خطأ أخلاقي وغبي تمامًا. (قال ماسك أيضًا إنه ضد الحظر الدائم على نطاق أوسع، مما قد يفتح الباب أمام الشخصيات اليمينية المتطرفة ومنظري المؤامرة للعودة إلى المنصة.)

رد جاك دورسي، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر عندما حظرت الشركة ترامب لكنه ترك الشركة منذ ذلك الحين، على تعليقات ماسك قائلاً إنه يوافق على أنه لا ينبغي أن يكون هناك حظر دائم. وقال إن حظر ترامب كان "قرارًا تجاريًا" و "ما كان يجب أن يكون كذلك".

جاءت تعليقات ماسك في الوقت الذي كان فيه ترامب على وشك البدء بالنشر على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به،Truth Social أخبر ترامب قناة Fox News في ذلك الوقت أنه لن يعود إلى تويتر، حتى لو سُمح له بذلك.

لكن يبدو أن العلاقات بينهما قد تدهورت منذ ذلك الحين، حيث تبادلا الانتقادات علنًا خلال الصيف. ولم يعلق ترامب على قرار ماسك بإحياء الصفقة هذا الأسبوع.

وتأتي عودة ترامب المحتملة إلى تويتر قبل بضعة أشهر فقط من السماح المحتمل له أيضًا بالعودة إلى فيسبوك وانستغرام. على عكس تويتر، الذي قال إنه حظر ترامب بشكل دائم، قالت Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) إنها ستراجع حظرها بعد عامين - مما يعني أن الرئيس السابق قد يعود إلى منصاتها في أقرب وقت في يناير 2023.