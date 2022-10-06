بالأرقام.. كيف تفاعل سعر النفط بإعلان أوبك+ خفض الإنتاج

اقتصاد
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هل تقوم أوبك بما يكفي فيما يتعلق بإنتاج النفط؟ .. شاهد رد بايدن
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هل تقوم أوبك بما يكفي فيما يتعلق بإنتاج النفط؟ .. شاهد رد بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها أو ما يُعرف باسم "أوبك+"، الأربعاء، عن تقليص انتاجها للنفط بمعدل مليوني برميل يوميا، الأمر الذي أثار تفاعلا.

بالأرقام.. كيف تفاعل سعر النفط بإعلان أوبك+ خفض الإنتاج

وحتى الساعة 10:28 صباح الخميس بتوقيت مكة، كانت الأرقام كالتالي:

- خام برينت (المعيار العالمي لأسعار النفط): ارتفع 0.11% من سعره ليصبح عند 93.47 دولارا للبرميل.

- مؤشر غرب تكساس: ارتفع 0.03% من سعره ليصبح عند 87.79 دولارا للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد، الأربعاء، أن تحالف "أوبك+" مهتم بالوفاء بالتزاماته التي قطعها تجاه الاقتصاد العالمي، وأن المجموعة ستبقى قوة محورية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان "أوبك+" خفض الإنتاج.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، كانت قد علّقت عن قرار منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك+" بتخفيض انتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا، واصفة ذلك بأنه "يصطف مع روسيا".

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