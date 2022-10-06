دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي لمجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها أو ما يُعرف بـ"أوبك+" وردة فعل وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال من وكالة رويترز للأنباء.

ويقاطع الوزير السعودي الإعلامي بعد التعريف عن نفسه وقبل أن يطرح السؤال قائلا: "لا لا أليكس علي التحدث إليك لقد أخطأتم، لقد أخطأتم مرتين وستخطؤون للمرة الثالثة، رويترز لم تقم بعمل جيد، تحدثتم أن روسيا تقوم بهذا وذاك وفي الحقيقة اليوم الذي نشرت فيه قصتكم لم يتحدث أي أحد من روسيا لي أو أني تحدثت مع أي أحد من روسيا.."

وتابع قائلا: "كررتم ذلك مرة أخرى بقصة أخرى بأن السعودية وروسيا يتفقان حول 100 دولار كسعر (لبرميل النفط) وهذا غير صحيح.."

وأضاف: "لقد أمضيت 20 دقيقة مع أحد الأعضاء المحترمين بمكتبكم في دبي أشرح لها لماذا لا نتجه في السعودية لتحديد الأسعار، وضاعت الجهود في هذه الدقائق الـ25، وبصدق لا يعجبني ذلك لقد تصرفت بطريقة مهذبة للغاية نابعة من احترام الوكالة لكنكم اخترتم مصدرا سعوديا شبحا (غير معروف)".

واستطرد: "إذا كان لديك أسئلة لآخرين ولكن ليس لي لن اتحدث لرويترز حتى تحترموا المصدر وهو وزير الطاقة بالنيابة عن الحكومة السعودية.."