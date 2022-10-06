دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورده على أسئلة صحفيين قبل الدخول لاجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها أو ما يُعرف باسم "أوبك+".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول نزول الوزير السعودي من سيارته لتنهال عليه أسئلة من إعلاميين قبل أن يقول: "أدعوكم للاستمتاع بالشمس.. سيكون يوما مشمسا.. هو يوم مشمس وسيبقى يوما مشمسا.."

وكانت "أوبك +"، قد قررت الأربعاء، إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو التخفيض الأكبر منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأعلنت مجموعة كبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بعد اجتماعها الأول شخصيًا منذ مارس/ آذار 2020. ويعادل التخفيض نحو 2٪ من الطلب العالمي على النفط.