البيت الأبيض يثير تفاعلا بتصريح: قرار أوبك+ يصطف مع روسيا

أمين عام أوبك لـCNN في الذكرى الـ60 للمنظمة: التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وما قالته عن قرار منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها "أوبك+" بتخفيض انتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا، واصفة ذلك بأنه "يصطف مع روسيا".

تصريح المتحدثة جاء خلال الملخص الإعلامي اليومي للبيت الأبيض حيث قالت: "قرار أوبك بخفض حصص الإنتاج قصير النظر بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا.. إذا كان لقرار أوبك تأثير سعري ذو مغزى، فسيكون بشكل خاص على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وتابعت قائلة: "بضوء إجراءات اليوم - ستتشاور إدارة الرئيس أيضًا مع الكونغرس حول الأدوات والسلطات الإضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.. ويعد إعلان اليوم بمثابة تذكير لسبب الأهمية البالغة التي تجعل الولايات المتحدة تقلل اعتمادها على المصادر الأجنبية للوقود الأحفوري".

وأضافت: "من حيث صلته (قرار أوبك) بروسيا.. أولاً: انظر، من الواضح أن أوبك + تصطف مع روسيا بإعلان اليوم.."

قالت أوبك +، الأربعاء، إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأعلنت مجموعة كبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بعد اجتماعها الأول شخصيًا منذ مارس/ آذار 2020. ويعادل التخفيض نحو 2٪ من الطلب العالمي على النفط.

وقال بيان المجموعة إن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط".