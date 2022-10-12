سيناتور يوضح ما تخاطر به السعودية وأوبك بعد قرار خفض الانتاج

بايدن لـCNN: السعودية ستواجه "عواقب" لما فعلته مع روسيا.. وزيارتي إلى المملكة لم تكن بسبب النفط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دافعت أوبك وحلفاؤها عن قرار خفض إنتاج النفط بالقول إنهم يحاولون الاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل من شأنه أن يضر بالطلب على الطاقة.

ريتشارد بلومنتال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت، لا يصدق هذه الحجة من منظمة أوبك التي تقودها المملكة العربية السعودية ويقود الضغط لمعاقبة المملكة.

قال بلومنتال لشبكة CNN يوم الثلاثاء في مقابلة عبر الهاتف معبرا عن سخطه: "أنت تسبب الركود.. المملكة العربية السعودية لم تكتف بعدم الاهتمام لأمرنا، بل إنها وجهت لنا ضربة عميقة."

أدى خفض إنتاج أوبك+، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار النفط بالفعل ورفع الأسعار عند مضخة الوقود. لن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلا إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي تزيد من مخاطر الركود.

أعلن بلومنتال والنائب الديمقراطي رو خانا يوم الثلاثاء عن تشريع لوقف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية لمدة عام واحد. وسيشمل ذلك الإمدادات العسكرية والمبيعات ومساعدات الأسلحة الأخرى للسعودية الشريك القديم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال بلومنتال: "لقد اختاروا التحالف مع روسيا وزيادة أرباح روسيا في وقت تحتاج فيه روسيا إلى المزيد من الأموال. إنه أمر فظيع"، مضيفًا أن هناك "رغبة قوية جدًا‘ في واشنطن للرد على السعودية، التي "في أفضل الأحوال شريك غير موثوق به للغاية".

وأشار بلومنتال إلى أن خفض إنتاج أوبك+ يأتي بعد أشهر فقط من زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية، وهي رحلة قلبت وعد حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت رحلة بايدن إلى المملكة العربية السعودية فاشلة، قال بلومنتال إن الرحلة "لم تحقق هدفها" لكن الرئيس كان يبذل جهدًا "له ما يبرره".

ولم ترد السفارة السعودية على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن "القرارات" بشأن العلاقات الأمريكية السعودية المستقبلية ستتخذ "بطريقة تشاورية" وأكدت أن قرار أوبك+ كان "مضللاً."

سيطلب تشريع بلومنتال - خانا وقفًا لمدة عام على جميع المبيعات التجارية المباشرة والمبيعات العسكرية الأجنبية للأسلحة والذخائر إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك وقف بيع قطع الغيار والتركيب وخدمات الدعم وبرامج الدعم.

تم تقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، بينما من المتوقع تقديم نسخة لمجلس النواب قريبًا.

وقال بلومنتال إنه يأمل أن يؤدي التشريع إلى "إعادة التوازن" للعلاقة "أحادية الجانب" بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال: "السعودية تحصل على أسلحة، وتتقاضى أجرًا مقابل النفط، ثم تستدير وتخوننا."

وفي أقرب وقت، قال بلومنتال إن الهدف هو حمل أوبك+ على التراجع عن قرارها بخفض إنتاج النفط بداية الشهر المقبل. وأضاف: "لم يفت الأوان بعد."