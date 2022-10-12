دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تناول فيها أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة أجراها مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 مليون برميل نفط الرخيص بتكلفة انتاج من 3-6 دولارات ذهب العقد إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".

وعقب المذيع على تصريح محمد بن سلمان قائلا: "يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟" ليرد ولي العهد السعودي: "ما في شك.."

توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN، السعودية بـ"عواقب لما فعلوه مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى صحة التقارير حول تنسيق بين السعودية وروسيا، اللتان تقودان مجموعة أوبك بلس، لرفع أسعار النفط. في وقت كانت هناك تقارير عن ضغوط أمريكية لثني المملكة عن اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.