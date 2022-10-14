(CNN)-- قالت شركة تويتر، يوم الخميس، في بيان للمحكمة إن السلطات الفيدرالية تحقق مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك فيما يتعلق بصفقة استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

وليس من الواضح ما هي الجهات التي قد تجري التحقيق، ولم يحدد موقع تويتر السلوك الذي قام به ماسك ليخضع للتحقيق بسببه لكن الدعوى القضائية للشركة اتهمت فريق ماسك القانوني بالفشل في إصدار موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتقديم عرض تقديمي إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وردا على ذلك، قال أليكس سبيرو، محامي ماسك، إن القضية تهدف لصرف الانتباه عن المشاكل القانونية الخاصة بتويتر، والتي نشأت بعد أن اتهم رئيس الأمن السابق في تويتر، بيتر زاتكو (مودج)، الشركة بتجاهل وجود ثغرات أمنية منذ فترة طويلة.

وقال سبيرو، في بيان لشبكة CNN: "المديرون التنفيذيون في تويتر يخضعون للتحقيق في محاولة للكشف عن مرتكب الانتهاكات".

ولم تكشف لجنة التجارة الفيدرالية، المسؤولة عن إنفاذ شروط الاتفاق الذي أبرم عام 2011 مع تويتر لمعالجة تلك الثغرات الأمنية الذي يزعم زاتكو أن الشركة انتهكته، عن إجراء تحقيق علني، لكن رئيسة اللجنة، لينا خان، قالت للكونغرس في شهادة علنية إنه إذا ثبت أن المديرين التنفيذيين في تويتر كانوا مسؤولين عن انتهاكات قانونية، فيمكن أن يُحاسبوا.