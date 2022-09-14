ملحمة إيلون ماسك وتويتر مستمرة.. كل ما قد تود معرفته عن آخر التطورات والدعوى القضائية ضد رئيس تسلا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المحتمل أن يكون إيلون ماسك يقاوم بأسنانه وأظافره للخروج من صفقته شراء تويتر، لكن المساهمين في شركة التواصل الاجتماعي يخططون لإجباره على ذلك.

صوتت الغالبية العظمى من مساهمي تويتر يوم الثلاثاء لصالح صفقة استحواذ ماسك بقيمة 44 مليار دولار، بقيمة 54.20 دولارًا للسهم الواحد. افتتح سهم الشركة يوم الثلاثاء بسعر يقل قليلاً عن 41 دولارًا للسهم، أي ما يقرب من 25٪ أقل من سعر الصفقة.

وقال موقع تويتر في بيان إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن 98.6٪ من الأصوات التي تم الإدلاء بها يوم الثلاثاء كانت لصالح الصفقة.

وأضافت الشركة أنها "جاهزة ومستعدة لإتمام الاندماج مع الشركات التابعة للسيد ماسك على الفور، وعلى أي حال، في موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر 2022، أي ثاني يوم عمل بعد استيفاء جميع الشروط السابقة، وهو الجدول الزمني المطلوب من قبل اتفاقية الاندماج."

جاء التصويت بعد أيام من رسالة ماسك الثالثة إلى تويتر التي تسعى إلى إنهاء الصفقة، حيث تم ربط ذلك بدفع تويتر تعويضات مزعومة بقيمة 7.75 مليون دولار لرئيس الأمن السابق، بيتر زاتكو، الذي حذر مؤخرا من "افتقار الشركة" للضوابط الأمنية ونقاط ضعف الخصوصية.

ادعى محامو ماسك في الخطاب بأن الدفع -الذي قيل إنه تم لزاتكو ومحاميه في 28 يونيو كجزء من اتفاقية الفصل- قد انتهك أحد بنود عقد الاستحواذ. وافقت تويتر على عدم تقديم أي مدفوعات إنهاء الخدمة للموظفين بمبالغ خارج "المسار العادي للعمل بما يتفق مع الممارسات السابقة"، وفقًا للعقد.

انتقدت تويتر جهود ماسك الأخيرة للخروج من الصفقة ووصفتها بأنها "غير صالحة وغير مشروعة".

أرسل ماسك لأول مرة خطابًا لإنهاء الصفقة في يوليو، زاعمًا أن تويتر انتهك الاتفاقية من خلال تحريف عدد حسابات البريد العشوائي المزيفة في نظامها الأساسي. قامت تويتر بمقاضاة ماسك لإكمال عملية الاستحواذ، متهمةً الملياردير باستخدام الروبوتات كذريعة للخروج من الصفقة.

أدلى زاتكو بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء حول ما زعم أنه نقاط ضعف خطيرة في الأمن والخصوصية على تويتر، بما في ذلك احتمال وجود عملاء استخبارات أجانب في كشوف رواتبهم.

من المقرر أن تحال القضية بين ماسك وتويتر للمحاكمة في 17 أكتوبر.