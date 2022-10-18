(CNN)-- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن مبيعات إضافية من مخزون النفط الطارئ في البلاد، حيث تسعى لمواجهة ضغوط السوق التي أحدثها قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لمصدرين مطلعين على القرار.

من المرجح أن يعلن بايدن في الأيام المقبلة عن إطلاق إضافي لما يقرب من 14 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الغاز وتحقيق التوازن في السوق، مما يشير إلى الانتهاء من برنامج الإطلاق التاريخي الذي تم إطلاقه في الربيع ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت وكالة "بلومبرغ" أول من أبلغ عن خطط الإدارة الأمريكية.

وقال بايدن في حدث في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي: "سعر الغاز لا يزال مرتفعًا للغاية، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل لخفضه"، مضيفا أنه يعتزم الإعلان عن إجراءات إضافية في الأيام المقبلة.

درس المسؤولون سلسلة من الخيارات على مدى الأسابيع العديدة الماضية، وحذّرت المصادر من أن الإصدار الإضافي وأي إجراءات أخرى محتملة ليست نهائية حتى يتم الإعلان عنها من قبل بايدن. يعمل البيت الأبيض أيضًا على وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح يفصل خططه لإعادة ملء احتياطي النفط في حالات الطوارئ، والذي يقع حاليًا عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

ومع ذلك، فإن إجراء بايدن المخطط له سيفي بإعلان الإدارة في مارس/ آذار بإطلاق تاريخي لـ180 مليون برميل نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي على مدى ستة أشهر لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وهو الإجراء، الذي تم طرحه في مبيعات منتظمة خلال الأشهر العديدة الماضية، جنبًا إلى جنب مع المخاوف الاقتصادية العالمية للمساعدة في دفع أسعار الغاز إلى الانخفاض لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا على التوالي.

وشمل ذلك إصدارات إضافية من الاحتياطي، وراقب المسؤولون عن كثب قدرة بايدن على إطلاق إصدارات جديدة ضمن حدود البرنامج الأولي مع اقتراب يوم الانتخابات.

وقال أحد المصادر إنه تم النظر أيضًا في بدء بيع إضافي، بتكليف من الكونغرس للسنة المالية الجديدة. وقال المصدر إن السنة المالية الجديدة بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مما يجعل البيع الإضافي خيارًا.