صفر تدفق.. روسيا تغلق خط أنابيب الغاز عن أوروبا بالكامل ومخاوف من شتاء قارس

ماذا وراء إحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز يوميًا على حدودها؟

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(CNN)-- بات لدى أوروبا غاز طبيعي أكثر مما تعرف ماذا تفعل به. إلى حد كبير، في الواقع، أصبحت تلك الأسعار الفورية لفترة وجيزة سلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لعدة أشهر، حذّر المسؤولون من أزمة طاقة هذا الشتاء حيث خفضت روسيا - التي كانت ذات يوم أكبر مورد للغاز الطبيعي في المنطقة - الإمدادات ردًا على العقوبات التي فرضتها أوروبا بسبب غزوها لأوكرانيا.

الآن، أوشكت مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي على الاكتمال، والناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال تصطف في الموانئ، غير قادرة على تفريغ حمولتها، والأسعار تتدهور.

انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي القياسي بنسبة 20٪ منذ يوم الخميس الماضي، وبنسبة تزيد عن 70٪ منذ أن سجل أعلى مستوى له في أواخر أغسطس/ آب. يوم الاثنين، انخفضت الأسعار الفورية للغاز الهولندي للتسليم في غضون ساعة - والتي تعكس ظروف السوق الأوروبية في الوقت الفعلي - إلى أقل من 0 يورو، وفقًا لبيانات من Intercontinental Exchange.

قال توماس مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في خدمات استخبارات السلع المستقلة (ICIS)، لشبكة CNN Business، إن الأسعار تحولت إلى سلبية بسبب "الشبكة المفرطة العرض".

إنه تحول مفاجئ إلى حد كبير في الأحداث بالنسبة لأوروبا، حيث تعرضت الأسر والشركات لهزة، بسبب الزيادات المذهلة في أسعار أحد أهم مصادر الطاقة خلال العام الماضي.

الطقس الدافئ المنقذ

يقول ماسيمو دي أودواردو، نائب رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في شركة Wood Mackenzie، إن الطقس معتدل بشكل غير معتاد مسؤول إلى حد كبير عن التغيير الكبير في الدفة.

وقال لشبكة CNN Business: "في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، نشهد درجات حرارة واستهلاكًا (للغاز) أقرب إلى (مستويات) أغسطس وأوائل سبتمبر". وأضاف: "حتى في بلدان الشمال والمملكة المتحدة وألمانيا، الاستهلاك أقل بكثير من المتوسط ​​في هذا الوقت من العام".

قام الاتحاد الأوروبي أيضًا ببناء مخازن كبيرة ضد أي انقطاع إضافي للإمدادات عن طريق ملء مرافق تخزين الغاز بالقرب من السعة. تمتلئ المخازن الآن بنسبة 94٪ تقريبًا، وفقًا لبيانات من Gas Infrastructure Europe. وهذا أعلى بكثير من نسبة 80٪ التي تستهدفها دول التكتل بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

قال دي أودواردو: "هذا مستوى مرتفع للغاية"، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لمستوى التخزين بلغ في المتوسط ​​87٪ من السعة على مدى السنوات الخمس الماضية.

تسببت جهود أوروبا لتأمين أكبر قدر ممكن من الوقود قبل الشتاء قدر الإمكان في تراكم ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الموانئ الأوروبية، مما زاد الأمر سوءًا بسبب نقص محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وعزز الاتحاد وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر مع انخفاض واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

قال فيليكس بوث، رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المثال في شركة البيانات Vortexa، لشبكة CNN Business، إن ما يصل إلى 35 سفينة إما تطفو بالقرب من الموانئ في شمال غرب أوروبا وشبه الجزيرة الأيبيرية أو تبحر ببطء شديد بسبب نقص خيارات التخزين.

وقال إن تلك السفن "من المرجح أن تستغرق شهرًا آخر لتجد موطنا للشحنات".

معًا، يحملان ما قيمته حوالي ملياري دولار من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لشركة البيانات والحلول Kpler، نقلاً عن مزود بيانات سوق الطاقة Argus Media.

أسعار أعلى العام المقبل

على الرغم من التراجع الأخير، لا تزال العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي عند حوالي 100 يورو (100 دولار) لكل ميغاواط / ساعة، أعلى بنسبة 126٪ عما كانت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما بدأت الاقتصادات في الانفتاح من عمليات الإغلاق الوبائي وارتفع الطلب.

وقال بوث إن الأسعار قد ترتفع بشكل حاد مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، حيث يصبح الطقس أكثر برودة، مما يوفر حافزًا لبعض تلك الناقلات للانتظار في البحر لفترة أطول قبل القدوم إلى الميناء لتفريغ الحمولة.

وعلى الرغم من حقيقة أن حصة روسيا من إجمالي واردات أوروبا من الغاز قد انخفضت من 40٪ إلى 9٪ فقط، فقد تكون المنطقة في وضع صعب الصيف المقبل حيث تحاول تجديد مخازنها قبل الشتاء التالي.

من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 150 يورو (150 دولارًا) للميغاواط في الساعة بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لما قاله بيل ويذربيرن، خبير اقتصادي في السلع الأساسية في كابيتال إيكونوميكس.

وقال لشبكة CNN Business: "ملء التخزين قبل الشتاء المقبل سيتطلب من الاتحاد الأوروبي استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال لأن هناك حاجة لاستبدال واردات الغاز الروسي المفقودة لمدة عام كامل".