دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الشرق الأوسط سيمر بست سنوات "صعبة" في حين ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل.

وقال الجدعان في "مبادرة مستقبل الاستثمار": "من الصعب التنبؤ حول ما هو قادم في العالم، لكن أقول لكم عالميا سوف يكون هناك ظروف صعبة". وأردف وزير المالية السعودي قائلا، إن المنطقة تنقسم إلى قسمين، أولهما منطقة الخليج حيث ستكون السنوات الست جيدة.

وتابع الجدعان قائلا: "وستكون المدة نفسها صعبة بالنسبة للمنطقة بأسرها ودورنا سيكون مساعدة هذه المنطقة، يجب أن نعمل على مستوى العالم على ضمان وجود المزيد من التعاون"، حسب قوله.

ورأى وزير المالية السعودية أن الاستثمار في أمن الطاقة ضروري دون إغفال قضية التغير المناخي.