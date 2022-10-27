خبراء يعلقون على عرض "الدار" الإماراتية شراء مشروع من سميح ساويرس

القاهرة، مصر (CNN)-- تقدمت شركة "الدار" العقارية الإماراتية، من خلال شركتها "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك"، بعرض الاستحواذ على شركة "أوراسكوم" العقارية التابعة لشركة "أوراسكوم للتنمية" مصر، والمالكة لمشروع "أو ويست" بغرب القاهرة بمقابل مبدئي 2.46 مليار جنيه مصري (124.9 مليون دولار).

ويرى محللون أن "الدار" فضلت شراء مشروع أو ويست بعد رفض مساهمي شركة "مدينة نصر للإسكان" عرض الاستحواذ على الشركة، ورغبة "الدار" في زيادة محفظة الأراضي غير المطورة لدى الشركة.

وتمتلك شركة "أوراسكوم" العقارية، مشروع "أو ويست" بمدينة حدائق أكتوبر-غرب القاهرة- ويتنوع هيكل مساهمي الشركة بين شركة "أوراسكوم للتنمية" مصر بحصة 70%، والحصة المتبقية لرجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس "أوراسكوم" للتنمية.

ويرى علي عادل، محلل قطاع العقارات بشركة "بلتون" المالية القابضة، أن عرض شركة "الدار" الإماراتية من خلال شركة "سوديك"، الاستحواذ على شركة عقارية جديدة إشارة إيجابية للقطاع العقاري المصري، وما يتمتع به من فرص نمو قوية على المدى طويل الأجل، وتوقع تلقي شركات التطوير العقاري مزيدا من عروض شراء حصص أو الاستحواذ على كامل الشركة.

وبحسب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فإن مصر في حاجة إلى 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عاما المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية.

كما يرى عادل، أن العرض المبدئي لاستحواذ شركة "سوديك" على شركة "أوراسكوم" العقارية منخفض قليلا عن القيمة العادلة لـ"أوراسكوم"، مستندا في ذلك على أن العرض حدد 860 جنيه (43.63 دولار) لسعر الأرض غير المطورة بمشروع "أو ويست"، وهو ما يقل عن سعر الأرض غير المستغلة لمشروعات "سوديك" وقت استحواذ "الدار" العقارية عليها وبلغ وقتها 1200 جنيه (60.88 دولار)، كما يقل عن عرض الاستحواذ على الأراضي غير المطورة لشركة مدينة "نصر للإسكان والتعمير"، وبلغ 1600 جنيه (81.18 دولار).

ورفض مساهمو شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، عرضًا تقدمت به شركة "الدار" العقارية الإماراتية من خلال شركة "سوديك" للاستحواذ على الشركة مقابل 6.36 مليار جنيه (322.7 مليون دولار) بسبب انخفاض سعر العرض، حسبما ذكرت الشركة في بيان للبورصة.

وقال محلل قطاع العقارات، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، إنه من الصعب في الوقت الحالي التوقع بشأن إتمام الصفقة من عدمه، موضحًا أن شركة "سوديك" مقدمة العرض ستبدأ إجراء فحص نافي للجهالة، والذي سيستمر لمدة من شهرين إلى 3 شهور، ووقتها سيتم تحديد قيمة عادلة للمشروع، وإمكانية زيادة العرض المقدم من عدمه، منوهًا إلى أن من الصعب أن يوافق المساهمين بشركة "أوراسكوم" العقارية على السعر الحالي للصفقة.

ووافق مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للتنمية" مصر، على أن يتيح لشركة "سوديك" إجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصري، كما فوض المجموعة المالية "هيرميس" كمستشار مالي للصفقة، بحسب بيان الشركة للبورصة.

وأشار علي عادل إلى أن إتمام الصفقة سيؤثر إيجابيا على شركة "سوديك" لزيادة حجم محفظة الأراضي غير المطورة وتنوعها في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، في المقابل ستسفيد شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" من حصيلة السيولة من صفقة بيع مشروع أو ويست ودراسة فرص استثمارية جديدة، ولكنها ستفقد ميزة هامة وهي التنوع في تقديم الخدمات العقارية، حيث تبيع الشركة وحدات سياحية بمشروعاتها مثل الجونة، ووحدات للسكن الأولي بمشروع "أو ويست"، وبيع الأخير سيفقدها هذه الميزة.

ويقع مشروع "أو ويست" على مساحة 4.2 مليون متر مربع بمدينة حدائق أكتوبر-غرب القاهرة- ويمثل المشروع حوالي 20% من إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بحسب بيانات الشركة.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة "هوريزون" لتداول الأوراق المالية، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن شركة "سوديك" فضلت الاستحواذ على مشروع "أو ويست" لقربه من محفظة أراضي الشركة بغرب القاهرة، وزيادة محفظة الأراضي غير المطورة لدى الشركة بعد رفض مساهمي شركة مدينة نصر عرض الاستحواذ عليها، في المقابل قد يكون العرض فرصة أمام شركة "أوراسكوم للتنمية" مصر- مالكة المشروع- لبيع "أو ويست" والتركيز على تطوير مشروعات سياحية في ظل المنافسة القوية بمشروعات السكن الأولي في القاهرة.

وحققت شركة "أوراسكوم للتنمية" مصر، مبيعات عقارية بلغت 4.7 مليار جنيه (238.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2022، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة، واستحوذ مشروع "أو ويست" على نسبة 51.4% من المبيعات.

غير أن الشهيدي توقع إتمام شراء سوديك لشركة "أوراسكوم" العقارية لأن هيكل ملكية "أوراسكوم" يختلف عن شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، حيث يستحوذ المساهم الرئيسي رجل الأعمال سميح ساويرس على حصة الأغلبية بشركة "أوراسكوم للتنمية" مصر، وهو من سيرجح إتمام الصفقة من عدمه.

وأضاف معتصم الشهيدي أن إتمام الصفقة سيؤدي إلى توفير سيولة نقدية ضخمة لشركة "أوراسكوم للتنمية" مصر، تسمح لها بإجراء توسعات في محفظة مشروعاتها السياحية، وبالنسبة لـ"سوديك" سيوفر للشركة مساحة أراضي غير مستغلة ومشروع قائم، وكذلك سعر للمتر الأرض غير مرتفع.