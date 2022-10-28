بعد استحواذه على تويتر.. ماسك يكشف سبب الخطوة ويُغرد: "الطائر أصبح حرا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الملياردير، إيلون ماسك، تغريدة عبر صفحته على تويتر بعد الاستحواذ على الموقع، قال فيها إن "الطائر أصبح حرًا"، في إشارة إلى شعار الموقع الشهير.

وكتب ماسك على صفحته الرسمية على تويتر: "الطائر أصبح حرًا"، على حد قوله.

وكانت قد قالت مصادر لـCNN، الخميس، إن ماسك استطاع الاستحواذ على تويتر، وأقال الرئيس التنفيذي للموقع باراغ أغراوال ومديرين تنفيذيين آخرين.

وكان المياردير قد زار مقر شركة تويتر، في وقت سابق الخميس، ونشر تغريدة تتضمن مقطع فيديو يظهر فيه مبتسما بينما يحمل "مغسلة" كبيرة، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل، وذلك قبل إتمام صفقة الشراء.

وقال ماسك إن سبب استحواذه على الموقع يعود إلى "أهمية أن يكون للحضارة المستقبلية ساحة رئيسية إلكترونية مفتوحة حيث يمكن مناقشة عدد كبير من المعتقدات بطريقة صحية ودون اللجوء إلى العنف".

وأضاف الملياردير قائلا: "هناك خطر كبير حاليا بأن تنقسم وسائل التواصل الاجتماعي بين أقصى اليمين وأقصى اليسار ما قد يفرز المزيد من الكراهية والفرقة في مجتمعنا"، حسب تعبيره.

وأضاف ماسك قائلا: "في عالم السعي وراء جذب القراء للدخول إلى المواقع الإلكترونية، غذت الكثير من وسائل الإعلام التقليدية هذا الاستقطاب بين الطرفين، لأنها تؤمن بأن هذا ما سيجني لها الأموال، لكن بهذه الطريقة، سيُفقد الحوار"، حسب قوله.

وأشار إلى أنه لم يشتر تويتر ليجني الأرباح بل لـ"يساعد البشرية"، وشدد على أهمية عرض الإعلانات المناسبة لمستخدمي تويتر كي يستفيدوا منها.