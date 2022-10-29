نشر السبت ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) أنها ضبطت مبالغ تصل إلى أكثر من 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار أمريكي) في قضية مدير جامعة الملك عبدالعزيز.

وقال المتحدث باسم "نزاهة" لقناة "العربية" السعودية: "المبالغ المختلسة تتجاوز الـ100 مليون، وهناك أيضًا مبالغ أخرى في إجماليها تقريبا تتجاوز الـ500 مليون ريال".

وأشار المتحدث باسم "نزاهة" إلى أن هيئة الرقابة، ومكافحة الفساد اتخذت الإجراءات اللازمة تجاهها بهدف منع التصرف بها وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وقال المتحدث باسم "نزاهة" إن مجموع العقوبات المتوقع فرضها على مدير الجامعة قد تصل إلى السجن 25 عامًا.

وكان قد نص أمر ملكي صدر الخميس على إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه "بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.