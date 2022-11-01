إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر ويعزز سيطرته على الشركة

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(CNN)-- حل مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، مجلس إدارة شركة تويتر، يوم الخميس، بعد نجاحه في الاستحواذ على الشركة، وفقا لملف تم تقديمه، يوم الاثنين، لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ونص الملف على أن جميع الأعضاء السابقين في مجلس إدارة تويتر، بما في ذلك الرئيس التنفيذي المقال مؤخرا باراغ أغراوال ورئيس مجلس الإدارة بريت تايلور، تمت إقالتهم "وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج"، وأصبح ماسك "المدير الوحيد لتويتر".

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة غير مفاجئة، فإنها تسلط الضوء على الكيفية التي عزز بها أغنى رجل في العالم سيطرته بسرعة على واحدة من أكثر المنصات نفوذا في العالم، مع القليل من الضوابط، إن وجدت، على سلطته على الشركة.

وبعد أن أكمل إيلون ماسك صفقته البالغة 44 مليار دولار تقريبا للاستحواذ على تويتر، يوم الخميس، أقال ما لا يقل عن 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين.

ويخطط مالك تويتر الجديد لإعادة التفكير في سياسات إدارة المحتوى الخاصة بالشركة والحظر الدائم للمستخدمين الذين انتهكوا سابقا سياسات المنصة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرغم من أن إيلون ماسك قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، كما ذُكر أنه يخطط لتسريح عدد كبير من الموظفين في الشركة.

وفي حين أن ماسك يتمتع بسمعة طيبة كرائد أعمال مبتكر، إلا أنه معروف أيضا بسلوكه المثير للجدل.

وفي نهاية هذا الأسبوع، تعرض إيلون ماسك لانتقادات على نطاق واسع لنشره تغريدة لرابط بشأن نظرية مؤامرة تشكك في أسباب الهجوم العنيف على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لكنه حذف التغريدة لاحقا.