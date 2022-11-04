إيلون ماسك يبلغ موظفي تويتر بموعد عملية التسريح وتفاصيلها

إيلون ماسك يشتري تويتر .. من الرابحون والخاسرون في هذه الصفقة؟

(CNN)-- أبلغ مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، موظفي شركة تويتر، عبر مذكرة، بأنهم سيتلقون إشعارا بحلول الساعة 12 ظهرا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة لإبلاغهم بوضعهم الوظيفي، وذلك في إطار تقليص عدد العاملين، وقال إن ذلك الإجراء "ضروري للأسف لضمان نجاح الشركة في المضي قدما".

وقالت نسخة من المذكرة أرسلت عبر البريد الإلكتروني حصلت عليها شبكة CNN: "إذا لم يتأثر عملك، فسوف تتلقى إشعارا عبر بريدك الإلكتروني، وإذا تأثرت وظيفتك، ستتلقى إشعارا بالخطوات التالية".

وأضافت أنه "للمساعدة في ضمان سلامة الموظفين وأنظمة تويتر، سيتم إغلاق مكاتب الشركة مؤقتا"، واختتمت الرسالة الإلكترونية بالاعتراف بأنها ستكون "تجربة صعبة بشكل لا يصدق للموظفين".

وتأتي المذكرة بعد تقارير إخبارية تفيد بأن ماسك خطط لتسريح ما يصل إلى نصف موظفي الشركة بعد الحصول عليها الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار.