إيلون ماسك يفسر عمليات التسريح في تويتر

إيلون ماسك يشتري تويتر .. من الرابحون والخاسرون في هذه الصفقة؟

(CNN)-- علق مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، على عمليات التسريح التي شهدتها شركة تويتر، في وقت سابق الجمعة، حيث قال إنه "لم يكن هناك خيار آخر للأسف غير تخفيض عدد الموظفين بالشركة لأنها تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا".

وقال ماسك، عبر حسابه على تويتر ، إن الموظفين المسرحين "عُرض عليهم مكافأة نهاية الخدمة لمدة 3 أشهر"، وزعم أن المبلغ "أكثر بنسبة 50٪ من التعويض القانوني"، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي القوانين التي يشير إليها.

وأكد إيلون ماسك أن "التزام تويتر القوي بمراقبة المحتوى سيظل دون تغيير مطلقا".

وأعاد ماسك تغريدة لرئيس إدارة السلامة والنزاهة في الشركة يوئيل روث حيث علق عليها بقوله إنها تقدم "ملخصا ممتازا بشأن معايير الثقة والأمان في تويتر من رئيس الإدارة".

وكان روث قال إنه "مع بدء التصويت المبكر في الولايات المتحدة للتجديد النصفي للكونغرس، تظل جهودنا بشأن نزاهة الانتخابات بما في ذلك مكافحة المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تؤثر على التصويت ومكافحة العمليات الإعلامية المدعومة من الدولة أولوية قصوى".

ووفقا ليوئيل روث أدت عملية التسريح الشاملة إلى تقليص 15٪ من أفراد إدارة السلامة والنزاهة، مما أدى إلى "انخفاض في مستوى خدمة العملاء وتغييرا طفيفا" في الإشراف على المحتوى.

وذكر روث أنه مقارنة بالتسريح الإجمالي في عدد موظفي الشركة بنسبة 50٪ تقريبا، كانت نسبة التسريح في إداراته "معتدلة نسبيا".

ويأتي الكشف عن نسبة التسريح وسط انتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات الحقوق المدنية، التي قالت يوم الجمعة إن التسريح سيهدد قدرة تويتر على فرض سياسات بشأن نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية.