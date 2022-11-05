إيلون ماسك يعلن انخفاض أرباح تويتر ويلوم النشطاء

إيلون ماسك يشتري تويتر .. من الرابحون والخاسرون في هذه الصفقة؟

(CNN)-- أعلن مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، أن أرباح شركة تويتر شهدت "انخفاضا هائلا"، وألقى باللوم على "مجموعات النشطاء التي تضغط على المعلنين".

وقال ماسك، عبر حسابه على تويتر: "شهد موقع تويتر انخفاضا هائلا في الأرباح، بسبب ضغوط مجموعات النشطاء على المعلنين، وعلى الرغم من أن شيئا لم يتغير مع الاعتدال في المحتوى وفعلنا كل ما في وسعنا لإرضاء النشطاء، إنهم يحاولون تدمير حرية التعبير في أمريكا".

ولم يتطرق إيلون ماسك إلى عمليات التسريح الجماعية للموظفين في الشركة.

وتأتي تغريدة ماسك بعد أن أوقف العديد من المعلنين الرئيسيين حملاتهم مؤقتا على تويتر بعد أن أكمل ماسك عملية الاستحواذ على المنصة بمبلغ 44 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وسرعان ما أعقب عملية الاستحواذ تقارير عن زيادة في التعليقات العنصرية وخطاب الكراهية على تويتر.

وقام كبار المعلنين مثل جنرال ميلز وجنرال موتورز وأودي وغيرهم، بإيقاف حملاتهم الإعلانية مؤقتا على المنصة.