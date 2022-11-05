أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.. لكن إلى أي مستوى ستصل؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في ديسمبر؟ يمكن للمحللين التكهن بكل ما يريدون، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم سيستخدمون بيانات اقتصادية صعبة لاتخاذ قرارهم التالي.

وهذا يعني أنه من المرجح أن يكون لتقارير الإسكان والعمالة والتضخم الرئيسية تأثيرات كبيرة على السوق حيث يتكهن المستثمرون بما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة.

ما الذي يحدث: لا أحد يستطيع أن يحرك الأسواق مثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول - ببضع كلمات يوم الأربعاء سحق آمال المستثمرين ودفع الأسهم للانخفاض. قال باول عن رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الذي يهدف إلى محاربة التضخم المستمر إن الطريق لا يزال طويلا وإنه "من السابق لأوانه، في رأيي، التفكير أو التحدث عن التوقف المؤقت."

لكن باول أضاف تحذيرًا مهمًا. يمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة تلك الارتفاعات المؤلمة في أقرب وقت في ديسمبر. وقال باول يوم الأربعاء "قراراتنا ستعتمد على مجمل البيانات الواردة وانعكاساتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم".

إذن، ما الذي سيبحثه بنك الاحتياطي الفيدرالي بين اليوم وقراره التالي في 14 ديسمبر؟

سوق العمل: يتمثل أكبر قلق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سوق العمل الأمريكي شديد الضيق، ومن غير المرجح أن يهدئ تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة أي توتر.

فقد اضاف الاقتصاد الأمريكي في أكتوبر 261 ألف وظيفة في أكتوبر – أكثر بـ 60 ألف وظيفة عما توقعه الاقتصاديون، وهذ يشير إلى أن سلسلة من رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف تهدئة الاقتصاد لم يكن لها حتى الآن سوى تأثير محدود على رغبة أصحاب العمل في توظيف المزيد من العمال.

بيانات التضخم: هناك بيانات جديدة من مؤشرين رئيسيين يقيسان وتيرة التضخم قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سيصدر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر، والذي يتتبع التغيرات في أسعار مجموعة ثابتة من السلع والخدمات، في 10 نوفمبر.

ارتفع منحنى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني النفط والمواد الغذائية، بنسبة 0.6٪ في سبتمبر على أساس شهري، متطابقة مع وتيرة أغسطس وتأتي أعلى بكثير من التوقعات بزيادة 0.4٪ ، وهي ليست إشارة جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المحللون أن يشهدوا زيادة كبيرة أخرى بنسبة 0.5٪ في أكتوبر.

سيطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على بيانات أكتوبر من مقياسه المفضل للتضخم، نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ، في 1 ديسمبر.

يعكس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التغيرات في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين في الولايات المتحدة. يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المقياس أكثر دقة من مؤشر أسعار المستهلكين لأنه يمثل نطاقًا أوسع من المشتريات من نطاق أوسع من المشترين.

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر، أعلى من معدل أغسطس البالغ 4.9٪ ولكن أقل من التقديرات البالغة 5.2٪.

الإسكان: تأثر سوق الإسكان بشدة بجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم، وهو أحد المجالات الأولى في الاقتصاد التي تظهر عليها علامات التباطؤ.

بلغ متوسط الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا 6.95٪ الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من 3.09٪ قبل عام واحد فقط، وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى انخفاض الطلب.

قال باول يوم الأربعاء: "كان سوق الإسكان محموما للغاية خلال العامين التاليين للوباء مع زيادة الطلب وانخفاض المعدلات.. نحن نتفهم أن هذا هو المكان الذي يوجد فيه تأثير كبير جدًا لسياساتنا."

ستظهر أرقام مبيعات المنازل الجديدة والحالية لشهر أكتوبر، في 18 و23 نوفمبر، وستبين التأثير المستمر لهذه السياسة قبل الاجتماع القادم.

بنك إنجلترا يقر أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 33 عامًا.

حذر المسؤولون هذا الأسبوع من أن المملكة المتحدة ستواجه أوقاتًا اقتصادية صعبة ومعدلات فائدة مرتفعة حتى العام المقبل.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في 33 عامًا، في الوقت الذي يحاول فيه مكافحة التضخم المتصاعد.

لكن البنك أصدر أيضًا تحذيرًا صارخًا. وقال إن الناتج الاقتصادي يتقلص بالفعل وأنه يتوقع استمرار الركود خلال النصف الأول من عام 2024 "حيث تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر تشددًا على الإنفاق".

سيكون الركود لمدة عامين أطول من الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما لا يعتقد البنك المركزي أن التضخم سيبدأ في التراجع حتى العام المقبل. حذر صناع السياسة من أن ذلك سيتطلب المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.