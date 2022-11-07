مصر.. البورصة تؤسس أول شركة لإصدار وتداول شهادات الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون؛ لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبني خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال 6 شهور، على أن يتم الكشف عن كل تفاصيلها، الأربعاء المقبل، على هامش قمة المناخ (كوب 27) المنعقدة في شرم الشيخ.

ووقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاقا إطاريًا مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال؛ لتأسيس شركة متخصصة في تطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئة على اختلاف أنواعها.

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الشركة الجديدة التي تم تأسيسها بالشراكة مع البنك الزراعي وشركة ليبرا كابيتال، ستتولى مساعدة الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على إصدار شهادات كربون للمشروعات، وتحصل على شهادات الجودة لتصبح هذه الشهادات قابلة للتداول.

وحسب بيان سابق للبورصة، يسمح نظام تداول أرصدة الكربون للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها، مما يوفر حافزًا ماليًا للحد من التلوث.

أضاف "الدكاني"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تأسيس منصة لتداول شهادات الكربون يسهم في توفير التمويل للشركات لتنفيذ خططها التوسعية وتحقيق مستهدفاتها، كما يتماشى مع خطط إدارة البورصة لتعزيز مصر كمركز مالي رئيسي للأسواق الأفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سيتم إنشاء منصة التداول في القريب العاجل.

وسبق أن اهتمت البورصة المصرية بتشجيع الشركات على الاستدامة. وكانت أولى بورصات المنطقة والثانية على الصعيد الدولي التي تقوم بإطلاق مؤشر للاستدامة، وفقًا لمنهجية ستاندرد آند بورز.

من جانبه، قال المهندس شريف مجدي الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة ليبرا كابيتال، إنه سيتم تأسيس شركة بالشراكة مع شركة البورصة لتطوير وتنمية الأسواق المالية والبنك الزراعي، نهاية الشهر الجاري؛ لتتولى إدارة مشروعات لتخفيض الكربون، وإصدار شهادات الكربون لتتداول في سوق السلع المصرية، على أن تتولى إدارة البورصة المصرية إنشاء منصة لتداول هذه الشهادات.

وتحدث "الجبلي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عن جلسة مرتقبة على هامش قمة المناخ الأربعاء المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروعات التي ستعمل عليها الشركة المخصصة لإصدار وتداول الشهادات، وكذلك المنصة التي سيتم تأسيسها خلال فترة من 6 شهور إلى عام.

أشار شريف الجبلي إلى أن السوق الأوروبية هي الأفضل في المعايير والنشاط في مجالات أسواق الكربون، ونأمل أن تنجح مصر في إنشاء سوق مماثلة، مضيفًا أن هناك العديد من الشركات التي يمكنها إصدار شهادات الكربون، مثل شركات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الزراعية.

وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.