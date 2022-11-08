دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت دولة الإمارات والأردن وإسرائيل، الثلاثاء، مذكرة تفاهم خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، بهدف إنشاء مشاريع هادفة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، تشمل إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

حضر الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، توقيع مذكرة التفاهم إلى جانب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار مشروع "الازدهار" القائم على محورين، هما برنامَج "الازدهار الأخضر" الذي يشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط مع نظام لتخزين الطاقة الكهربائية في الأردن لإنتاج طاقة نظيفة وتصديرها إلى إسرائيل.

أما المحور الثاني فهو برنامج "الازدهار الأزرق" الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا.

كانت الدول الثلاث وقعت نوايا مبدئي لاستكشاف الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، وذلك خلال معرض إكسبو دبي الذي أقيم في دولة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وستعمل الإمارات والأردن وإسرائيل على الانتهاء من صياغة خطط التنفيذ بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP28" في دولة الإمارات العام المقبل.

ويهدف مشروع "الازدهار" إلى المساهمة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على أمن المياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.