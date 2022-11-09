إيلون ماسك يبيع نحو 4 مليارات دولار من أسهم تسلا منذ إتمام صفقة تويتر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام إيلون ماسك ببيع ما قيمته 3.95 مليار دولار من أسهم تسلا منذ إتمام عملية شراء تويتر أواخر الشهر الماضي.

كانت مبيعات ماسك من أسهم تسلا، والتي يبلغ إجماليها 19.5 مليون سهم متوقعة على نطاق واسع منذ أن توصل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى صفقة لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار. لقد باع ماسك مجموعة من أسهم تسلا بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام منذ الإعلان عن صفقته لشراء تويتر.

أكدت تويتر أن ماسك قد اشترى شركة التواصل الاجتماعي في 27 أكتوبر، ولكنه انتظر حتى 4 نوفمبر للبدء ببيع أسهم تسلا الإضافية. كما أنه وفقًا لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء فقد باع أيضًا مجموعة من أسهم تسلا يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.

ليس من الواضح ما إذا كانت الأموال التي جمعها ماسك قد ذهبت نحو شراء تويتر، أو لدعم الخسائر في تويتر منذ توليه المسؤولية.

كشف ماسك الأسبوع الماضي أن تويتر قد شهد "انخفاضًا هائلاً في الإيرادات"، حيث توقف عدد متزايد من المعلنين مؤقتًا عن الإنفاق على المنصة في أعقاب استيلائه على الشركة. وألقى باللوم على "الجماعات الناشطة" بالضغط على المعلنين.

لقد أعلن عن خطط لفرض 8 دولارات شهريًا على المستخدمين مقابل الحسابات الموثقة، كما أعلن عن تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين.

هبوط سهم تسلا

ليس هذا الوقت الأفضل لبيع أسهم تسلا، والتي فقدت من قيمتها حتى الآن 46٪ هذا العام، بسبب مبيعات مخيبة للآمال ناجمة عن مشاكل سلسلة التوريد. لقد حصل ماسك على متوسط سعر 202.52 دولارًا لأسهم تسلا التي باعها منذ إتمام صفقة تويتر، والتي انخفضت بنسبة 10٪ منذ أن أتم صفقته لشراء تويتر.

انخفضت أسهم تسلا بنسبة 0.7٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء.

تواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية من شركات صناعة السيارات المعروفة مثل فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز. وقد أعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم من أن يتشتت ماسك بشدة بسبب شرائه تويتر وعدم إعطاء اهتمام كافٍ لمعالجة مشاكل تسلا.

مبيعات أسهم ماسك

وافق ماسك على شراء تويتر في أبريل، بعد وقت قصير من شرائه 73 مليون سهم، أو حوالي 9٪ من الأسهم، مقابل 2.6 مليار دولار، هذه المشتريات جعلته أكبر مساهم في الشركة.

كشف بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الصفقة أنه باع ما قيمته 8.5 مليار دولار من أسهم تسلا، وهي خطوة نُظر إليها على أنها خطوة أولى لجمع الأموال التي سيحتاجها لإكمال شراء تويتر.

حتى بعد أن أعلن ماسك تغيير رأيه وخاض دعوى قضائية رفعها موقع تويتر لإجباره على شراء الشركة، استمر في بيع أسهم تسلا. أظهرت الإيداعات في أغسطس أنه باع ما قيمته 6.9 مليار دولار إضافية من أسهمها.

لم تكشف إيداعات ماسك عن سبب مبيعات الأسهم السابقة هذه. ولكن بعد أن سأله شخص ما على تويتر عما إذا كان قد انتهى من بيع أسهم تسلا، أجاب بـ "نعم" ثم أشار إلى اضطراره لشراء تويتر كونه السبب وراء هذه المبيعات.

قسمت أسهم تسلا ثلاث مقابل واحد منذ مبيعات ماسك السابقة لها، مما يعني أنه كان بحاجة إلى بيع ثلاثة أضعاف عدد الأسهم من أجل جمع أكبر قدر من النقد، ولكن حيازاته من أسهمها قد تضاعفت ثلاث مرات أيضًا بسبب الانقسام.

نادرًا ما كان ماسك يبيع أسهمًا من تسلا قبل اهتمامه بتويتر، فهو يبيع في المقام الأول الأسهم اللازمة لدفع الضرائب عند ممارسة خيارات الأسهم.