"العلامة الرمادية".. جديد تويتر بشأن توثيق الحسابات

(CNN)-- أعلنت شركة تويتر، يوم الثلاثاء، أنها ستقدم علامة جديدة لتوثيق الحسابات ستكون "رمادية" اللون، بهدف إزالة الغموض حول أي الحسابات على منصتها تم التحقق منها، وذلك على عكس أولئك الذين يدفعون 8 دولارات شهريا مقابل علامة توثيق زرقاء على حساباتهم الشخصية.

وعرضت مديرة إدارة المنتجات في تويتر، إستير كروفورد، عبر حسابها على تويتر، صورة تُظهر العلامة الجديدة.

وأضافت: "لن تحصل جميع الحسابات التي تم التحقق منها مسبقا على التصنيف (رسمي) والتسمية غير متاحة للشراء"، وأضافت: "تشمل الحسابات التي ستتسلمها الحسابات الحكومية والشركات التجارية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الرئيسية والناشرين وبعض الشخصيات العامة".

وأكدت كروفورد أن الخيار القادم للدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء لن يتضمن شرط التحقق من الهوية، وذكرت: "سنستمر في تجربة طرق للتمييز بين أنواع الحسابات".

ولم تظهر العلامة الرمادية على حسابات تويتر مما يشير إلى أنها لم تُفعل بعد.

وفي الأيام الأخيرة، وُجهت انتقادات واسعة لتويتر بشأن خطته لتغيير امتلاك علامة التوثيق الزرقاء بعيدا عن تحديد الأفراد الذين تم التوثق منهم، وخاصة الشخصيات العامة، نحو نظام "تويتر بلو" الذي يقوم على الدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق.

وحذر خبراء الأمن من احتمال أن يدفع أشخاص سيئون مقابل الحصول على علامة التوثيق زرقاء، ثم ينتحلون شخصيات مسؤولين أو مصادر معلومات موثوقة أخرى.

و قرر تويتر تأجيل خطته إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، بعد أن بدا وكأنه جاهزا للتفعيل نظام "تويتر بلو" خلال عطلة نهاية الأسبوع

وكان المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك تعهد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحظر الحسابات المنتحلة لهوية غير حقيقية دون سابق إنذار.

وجاء إعلان ماسك بعد أن سخرت العديد من حسابات المشاهير من خطته بشأن توثيق الحسابات مقابل المال، من خلال تعديل حساباتهم لتشبه حسابه.