انهيار العملات المشفرة وبيع الذهب.. لا مكان يختبئ فيه المستثمرون

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعد الانهيار المذهل لبورصة العملات المشفرة FTX، والتي قُدرت قيمتها مؤخرًا بـ 32 مليار دولار، أحدث الأخبار السيئة للمستثمرين في البيتكوين والإيثيريوم والأصول الرقمية الأخرى. ولكن العام 2022 كان فعلًا عامًا سيئًا بالنسبة للعملات المشفرة قبل دراما FTX-Binance.

تحوم أسعار البيتكوين حاليًا حول 16500 دولار، منخفضة من مستوى 20 ألف دولار قبل أسبوع فقط. ومع ذلك، وحتى مستوى الـ 20000 دولار بعيد كل البعد عن سعر 46000 دولار الذي تم تداول البيتكوين به في اليوم الأخير من العام 2021.

اتضح أن المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة والمستويات الأعلى من التضخم جيدة لما يسمى بالأصول البديلة مثل العملات المشفرة والذهب، كانوا على خطأ هذا العام.

لقد تعرضوا لضربة تماما مثل الأسهم والسندات، مما يثبت أنه لا يوجد مكان للاختباء في سوق تسود فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 6٪ هذا العام، وسعر المعدن الأصفر ليس بعيدًا عن المستويات المنخفضة التي سجلها في بداية جائحة كوفيد في أوائل العام 2020. ارتفع الذهب، مثل البيتكوين، في الجزء الأخير من العام 2020 كنوع من تجارة الملاذ الآمن.

فهل يمكن أن يرتد الذهب والعملات المشفرة؟ أضرت قوة الدولار الأمريكي بكل من المعادن الثمينة والعملات المشفرة. لماذا تشتري الذهب أو الأصول الرقمية بينما يثبت الدولار أنه ملك العملات؟

يأمل بعض الخبراء أن الأسوأ قد ينتهي قريبًا بالنسبة للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

تاريخيًا، عملة البيتكوين شهدت تقلبات كبيرة صعودًا وهبوطًا

هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها ما يسمى بشتاء التشفير. كانت أسعار البيتكوين متقلبة بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها ما زالت تحقق أداءً أفضل من العديد من مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية.

عند إلقاء نظرة على أسعار البيتكوين منذ صيف العام 2020 نجد بأنها ارتفعت بأكثر من 80٪ رغم أنها كانت بعيدة عن الأداء السلس. على سبيل المقارنة، فقد ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1٪ فقط عن مستويات يوليو 2020.

قال جيف دورمان، كبير مسؤولي الاستثمار في "أركا"، وهي شركة متخصصة في التشفير: "شهدت أسعار البيتكوين والإيثريوم صعودًا وهبوطًا، لكنهما ما زالا يربحان الكثير منذ منتصف العام 2020. لا تزال الأصول الرقمية تتفوق على أسهم التكنولوجيا، على مدار هذا الأفق الطويل."

أدى انهيار العملة المشفرة أيضًا إلى انخفاض كبير في أسهم الشركات المتداولة علنًا التي لها ارتباطات مع بيتكوين، مثل Coinbase، وشركات التعدين Hive وRiot وبنك البيتكوين Silvergate.

هل رد الفعل في قطاع التشفير مبالغ فيه؟

يعتقد بعض المحللين أنه من الخطأ معاقبة صناعة التشفير بالكامل بسبب المشاكل في FTX. أثار الانهيار الوشيك لـ FTX، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة، تساؤلات حول العدوى.

قال مارك بالمر، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في BTIG، في تقرير: "بينما نقر بأن ملحمة FTX يمكن أن تؤثر على مساحة التشفير على المدى القريب، نعتقد أيضًا أن عمليات البيع في أسهم [Silvergate] تعكس سوء فهم كبير لآليات منصة الشركة."

وافق أحد أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الذي يركز على أصول البيتكوين والعملات المشفرة على أن مشاكل FTX لن تعرقل عالم الأصول الرقمية بالكامل.

قالت أليس كيلين، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة Stillmark: "لا يبدو أن المستثمرين قلقون بشأن تأثير FTX على مستقبل البيتكوين." فقد استثمرت شركتها مؤخرًا في شركة Hoseki للبنية التحتية للبتكوين، وهي شركة مدعومة أيضًا من الشركة الأم Fidelity.

وأضافت كيلين أن الانخفاض في أسعار البيتكوين الذي كان يحدث حتى قبل انهيار FTX هو علامة على أن العملات المشفرة ليست تحوطًا حقيقيًا ضد التضخم والدولار الأقوى.

قد يتغير ذلك في النهاية بمجرد نضوج البيتكوين. ولكن في الوقت الحالي، لا يزال اعتماد العملات المشفرة في مراحله الأولى. لذا فإن قوة الدولار لا تزال سلبية بالنسبة لعملة البيتكوين.

الذهب لا يلمع

كانت قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب أيضًا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت العملة الأمريكية ستضعف بشكل كبير في أي وقت قريب. رغم أن أرقام التضخم لشهر أكتوبر قد أظهرت قفزة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين. قد يؤدي ذلك إلى بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

قال جو كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق لأمريكا الشمالية لدى مجلس الذهب العالمي: "في هذه البيئة الحالية، تظل السياسة النقدية هي القوة المهيمنة. سوف أتطلع لمعرفة ما سيحدث للطلب على الاستثمار وسعر الذهب بمجرد استقرار التضخم بمعدل ثابت."

قال كافاتوني إن ضعف الذهب هذا العام يرجع أساسًا إلى "استجابة تكتيكية أكثر للرفع المستمر في سعر الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي" من المستثمرين المؤسسيين الكبار.