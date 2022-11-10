نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في تراجع مفاجئ، انسحبت منصة تداول العملات المشفرة Binance من صفقة للاستحواذ على منافستها FTX، قائلة إن مشاكل الشركة "خارجة عن سيطرتنا أو قدرتنا على المساعدة."

قالت Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، إنها راجعت الشؤون المالية لشركة FTX، واستشهدت بتقارير حول "سوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات وكالة أمريكية مزعومة" في الإعلان عن إيقاف الصفقة.

التراجع هو أحدث تطور في ملحمة مثيرة وسريعة الحركة تضم أقوى اللاعبين في عالم التشفير.

كما أنه يمثل سقوطًا مذهلاً لسام بانكمان-فرايد، نجم الصناعة والبالغ من العمر 30 عامًا والذي أسس FTX في عام 2019. أجرى بانكمان-فرايد المعروف باسم SBF، مقارنات منتظمة مع رموز الاستثمار مثل وارن بافيت وجي بي مورغان أثناء هندسته لسلسلة من عمليات الإنقاذ لشركات التشفير المتعثرة في وقت سابق من هذا العام. ظهر في الإعلانات جنبًا إلى جنب مع مشاهير مثل جيزيل بوندشين، كجزء من حملة لإدخال العملة المشفرة في الاتجاه السائد.

بدون خطة إنقاذ، تستعد FTX للانهيار، جنبًا إلى جنب مع بقية إمبراطورية العملات المشفرة الشاسعة التابعة لبنكمان-فرايد.

وفقًا لصحيفة وول ستريت، فقد أخبر بانكمان-فرايد المستثمرين يوم الأربعاء أنه يحتاج إلى تمويل طارئ لتغطية عجز يصل إلى 8 مليارات دولار بسبب طلبات السحب الواردة في الأيام الأخيرة.

عمليًا، لقد انخفضت جميع العملات الرقمية يوم الأربعاء بسبب الاضطرابات في FTX.

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 16000 دولار، وهو أدنى مستوى لها في عامين، بعد أن أكدت Binance أنها لن تشتري FTX. انخفضت العملة المشفرة بأكثر من 75٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 69000 دولار قبل عام. وانخفضت إيثر، ثاني أكثر الرموز شهرة ، بنحو 13٪ إلى 1137 دولارًا، وهو أيضًا تراجع بنسبة 75٪ عن أعلى مستوى قياسي لها.

لم يستجب ممثلو Binance وFTX على الفور لطلبات التعليق يوم الأربعاء.

حتى بالنسبة للأصول المعروفة بتقلبها، فقد كان أسبوعًا قاسيًا.

تصاعدت ملحمة FTX خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، شانيانغ تشاو، إن شركته ستعمل على تصفية ممتلكاتها في FTX مع انتشار التكهنات حول الوضع المالي للشركة. على الرغم من العداء بين بانكمان-فرايد وتشاو، بدا أن المنافسين قد اجتمعا معًا في صفقة أذهلت عالم العملات الرقمية يوم الثلاثاء، عندما قالت Binance إنها ستستحوذ على FTX.

ومع ذلك، فقد شعر المستثمرون بالقلق من الصفقة وباعوا على الفور الأصول الرقمية من جميع النطاقات.

وفقًا لـ Bloomberg، فإن انهيار FTX قيد التحقيق بالفعل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. ذكر الموقع أن المنظمين يحققون فيما إذا كانت FTX قد تعاملت بشكل صحيح مع أموال العملاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على التحقيق.

وقال متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات إن اللجنة لا تعلق على وجود أو عدم وجود تحقيق محتمل. كما رفضت هيئة تداول السلع الآجلة التعليق.