ماذا تفعل إذا كنت قلقًا بشأن اختفاء حسابك على تويتر؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع استمرار انتشار هاشتاغ #RIPTwitter على تويتر وخروج عدد كبير من المهندسين والموظفين الآخرين من الشركة، يستعد بعض المستخدمين لعالم بدون حساباتهم.

بالنسبة لأولئك الذين عاشوا حياتهم على المنصة على مدار العقد الماضي أو أكثر، قد يعني انتهاء تويتر رؤية سنوات من الذكريات الرقمية، والصور، وجهات الاتصال تختفي.

نظرًا لأن المالك الجديد إيلون ماسك يهز على ما يبدو كل ركن من أركان الشركة، فهناك بالفعل تقارير منتشرة تفيد بأن الخدمات التي تحافظ على البيانات لا تعمل بشكل صحيح. فيما يلي الخطوات التي يمكنك اتخاذها إذا كنت قلقًا بشأن فقدان حسابك على تويتر

تنزيل أرشيف تويتر الخاص بك

إذا كنت تريد الاحتفاظ بتغريداتك السابقة، فيمكنك البدء بتنزيل أرشيف تويتر الخاص بك.

يمكن للمستخدمين تنزيل أرشيفهم من خلال الانتقال إلى صفحة إعدادات حسابهم، والنقر على أيقونة "المزيد" ثم اختيار "حسابك" من قائمة الخيارات. من هناك، اختر "تنزيل أرشيف لبياناتك". سيُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك والتحقق من هويتك عبر رمز يتم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك.

بعد التحقق من هويتك، انقر على زر "طلب البيانات". سيقوم تويتر بعد ذلك بإرسال بريد إلكتروني إليك (أو يرسل إشعارًا فوريًا على التطبيق) عندما يكون التنزيل جاهزًا ويمكن للمستخدمين اختيار الزر "تنزيل" للوصول إلى ملف .zip الخاص بأرشيفهم. تتضمن مجموعة البيانات معلومات ملفك الشخصي وتغريداتك ورسائلك الخاصة ووسائطك (الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF التي أرفقتها بالتغريدات وقائمة متابعيك والمزيد).

تطلب الشركة منك أن تتأكد من عنوان بريدك الإلكتروني قبل طلب أرشيف تويتر الخاص بك، وأن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك على نفس المتصفح الذي تستخدمه لتنزيل الأرشيف.

تقول تويتر إن الأمر قد يستغرق بضعة أيام لإعداد تنزيل أرشيفك. ومع ذلك، كن على علم بأن العديد من المستخدمين قد أبلغوا بالفعل عن مشكلات في هذه العملية.

البقاء على اتصال مع جهات اتصال تويتر على المنصات الأخرى

وسط حالة عدم اليقين المحيطة بتويتر، شهد تطبيق التواصل الاجتماعي Mastodon ارتفاعًا هائلاً في شعبيته في الأسابيع الأخيرة. كان أحد الجوانب الأكثر صعوبة في البدء من جديد على Mastodon (أو على الأرجح أي منصة قد تظهر كبديل) بالنسبة للكثيرين هو العثور على الأشخاص الذين يتابعونهم على تويتر على المنصات الجديدة.

حتى الآن، يجب القيام بالكثير من الأعمال يدويًا، لكن يوجين روشكو، مبتكر Mastodon ، قال سابقًا لـ CNN إنه يفكر في كيفية تحسين تجربة العثور على جهات اتصال مع انتقال الأشخاص من تويتر. ظهرت بعض الأدوات الأخرى، مثل Twitodon ، والتي تساعد المستخدمين في العثور على متابعيهم على تويتر والحسابات التي يتابعونها على Mastodon.

يتخذ البعض أيضًا خطوة أساسية: التغريد بالحسابات الخاصة بهم على منصات اجتماعية أخرى حتى يتمكن أي شخص يتابعهم على تويتر من العثور عليهم هناك. برز هاشتاغ #TwitterMigration كوسيلة للناس للإشارة إلى أنهم في طريقهم للخروج - وتقديم حسابات أخرى للبقاء على اتصال.