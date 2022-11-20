نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- نوفمبر 2022 شهر لن ينساه المستثمرون، خاصة في مجال العملات المشفرة. وقد يكون الأسوأ لم يأت بعد.

على مدار الأسبوعين الماضيين، راقبت صناعة الأصول الرقمية برعب انهيار FTX ، وهي بورصة تشفير بمليارات الدولارات أنشأها أحد أكبر وألمع نجومها سام بانكمان-فرايد.

هز فشل FTX أسس النظام البيئي بأكمله. تراجعت أسعار العملات الرقمية جميعها حيث اندفع المستثمرون للخروج من المراكز المحفوفة بالمخاطر. نتيجة لذلك، وفي حالة من الذعر، سارع المودعون لسحب أموالهم من العديد من منصات التشفير، مما أجبر المقرضين على وقف عمليات السحب.

بين عشية وضحاها، تحول بانكمان فرايد من بطل إلى شرير.

كيف وصلنا إلى هنا؟ وهل يمكن للعملات المشفرة البقاء على قيد الحياة؟ الملحمة لم تنته بعد، ولكن إذا كنت قد بدأت متابعها للتو، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

خلاصة سريعة

في 2 نوفمبر، استشهد مقال من منشور موقع تابع لـCoindesk بوثيقة مالية مسربة أثارت تساؤلات حول العلاقة بين FTX وصندوق تحوط Bankman-Fried ألاميدا. على الورق، كانتا شركتين منفصلتين تصادف أنهما يملكهما نفس الرجل. لكن مقالة Coindesk قالت إن Alameda "تستند على أساس مكون إلى حد كبير من عملة اخترعتها شركة شقيقة."

بعد أيام قليلة، قال رئيس أكبر منافس لـ FTX ،Binance ، إن الشركة ستصفّي ما قيمته 580 مليون دولار من FTT ، عملة FTX . أدى ذلك إلى اندلاع عاصفة نارية من التراجع لم يكن لدى FTX المال اللازم للمساعدة.

انتشر الذعر، مما أدى إلى انخفاض قيمة ليس فقط FTT ولكن أيضًا المزيد من العملات المشفرة السائدة بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم والسولانا.

واجهت FTX أزمة سيولة هائلة. لقد احتاجت إلى خطة إنقاذ، ولفترة وجيزة، بدا أنه قد يتم إنقاذها من قبل شركة Binance ، منافستها التي أدى انسحابها بعد ذلك إلى تصعيد الأزمة.

في 11 نوفمبر، تقدمت FTX و Alameda بطلب الإفلاس، واستقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي للبورصة. وكتب في اعتذار مطول على تويتر: "لقد انتهيت".

بيت من ورق

عينت FTX خبير إعادة الهيكلة، جون جيه راي الثالث، كرئيس تنفيذي لرعاية ما تبقى من الشركة من خلال الإفلاس. يتضمن ذلك إلقاء نظرة فاحصة على البيانات المالية للشركة ومعرفة مقدار ما تحتفظ به من الأصول والخصوم بالضبط.

مرّ حوالي أسبوع فقط ، وقد أعلن راي أنها أكبر فوضى واجهها على الإطلاق. يأتي ذلك من مسؤول تنفيذي صنع اسمه للإشراف على تصفية Enron ، أكبر عملية إعادة تنظيم إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب راي في إيداع للمحكمة يوم الخميس: "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا".

يحتوي الملف على دليل على وجود سوء إدارة هائل واحتيال محتمل تحت قيادة بانكمان-فرايد.

لم يتم توجيه أي تهم إلى بانكمان-فرايد بارتكاب أي جرائم. ولم يرد محاميه على طلب CNN للتعليق.

عدوى التشفير

صناعة العملات المشفرة على حافة الهاوية، في انتظار سقوط قطع الدومينو التالية. بعد فترة وجيزة من انهيار FTX ، تلقت شركات التشفير طلبات من العملاء الذين يسعون لاسترداد أموالهم. اضطرت العديد من الشركات إلى تعليق عمليات السحب حتى حل مشاكل السيولة لديها.

قال دانييل روبرتس، رئيس تحرير Decrypt Media ، وهو موقع إخباري يركز على التشفير: "في عالم التشفير، في اللحظة التي ترى فيها شركة تعلن "نحن نوقف عمليات السحب مؤقتًا" تضعهم في حالة مراقبة الموت... من غير المعتاد أن يقول أحدهم نحن نوقف السحب ثم يقولون حسنًا، حسنا عمليات السحب تعود، نحن بخير ".

من بين الشركات المعرضة للخطر، المقرض BlockFi ، التي قالت إن لديها "تعرض كبير" لـFTX. علقت BlockFi معظم العمليات. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تستعد الشركة لتقديم ملف إفلاس محتمل.

لا يقتصر الألم على شركات التشفير. خفضت شركة سيكويا لرأس المال الاستثماري استثماراتها البالغة 210 ملايين دولار في FTX إلى الصفر. وبالمثل، قالت خطة تقاعد المعلمين في أونتاريو، التي استثمرت 95 مليون دولار، إنها تعتقد الآن أن الاستثمار لا قيمة له. ربما يكون ما يقرب من مليون شخص قد فقدوا كل الأموال التي وضعوها في FTX.

في غضون ذلك ، تتدخل منصة Binance باعتبارها شريان الحياة المحتمل للشركات المتضررة من انهيار FTX . قال رئيسها التنفيذي، يوم الإثنين، إن فريقه سيؤسس "صندوق إنعاش الصناعة" للمشاريع التي تواجه أزمة سيولة. سارعت Binance وآخرون لمحاولة تمييز أنفسهم عن FTX ، وطمأنة العملاء والمستثمرين بأن بياناتهم المالية على أسس صلبة.

عبقرية غريبة تتحول إلى منبوذة

في قلب القصة بأكملها، هناك شاب غامض يبلغ من العمر 30 عامًا تمكن من شق طريقه إلى دوائر قوية يهيمن عليها المشاهير والمشرعون والمستثمرون الأثرياء.

في السنوات الأخيرة ، ظهر SBF (كما هو معروف على الإنترنت) على أغلفة مجلتي Forbes و Fortune ، وتم الترحيب به على أنه وارن بافيت العملات المشفرة. راكم ثروة شخصية هائلة قدرت بنحو 26 مليار دولار في ذروتها في وقت سابق من هذا العام.

اختفى كل ذلك مع تفكك FTX. تم القضاء على ثروته تمامًا، والآن تخضع شركاته للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين في نيويورك، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

يأتي ذلك بعد أن كان قد أصبح SBF عنصرًا أساسيًا في واشنطن أيضًا، حيث سافر بانتظام للضغط على المشرعين من أجل مزيد من الوضوح التنظيمي لصناعة العملات المشفرة.

التحقيقات والتدقيق التنظيمي

قالت FTX هذا الأسبوع إن ممثليها على اتصال بـ "العشرات" من الوكالات التنظيمية الفيدرالية والدولية. بالإضافة إلى التحقيق في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يقال إن FTX تخضع للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة، وفقًا لمواقع إخبارية متعددة.

فتحت السلطات في جزر الباهاما، حيث يقع مقر FTX ، تحقيقًا جنائيًا بعد فترة وجيزة من تقديم الشركة طلبًا للإفلاس.

يوم الجمعة، قالت لجنة فرعية في مجلس النواب إنها تسعى للحصول على وثائق داخلية واتصالات من Bankman-Fried و FTX لفهم كيف انهارت بورصة العملات الرقمية فجأة وما الذي يتم فعله لاستعادة أموال العملاء.

هل يستطيع عالم التشفير البقاء على قيد الحياة؟

باختصار نعم. لكن سيكون هناك الكثير من الألم. قال مات هوغان، رئيس قسم المعلومات في شركة Bitwise لإدارة الأصول المشفرة: "على المدى القصير، أدى انهيار FTX إلى تدمير الثقة.. سيفكر المستثمر الهامشي في العملات المشفرة الآن مرتين قبل التسجيل للحصول على حساب، وسيجلس العديد من المستثمرين المؤسسيين على الهامش في انتظار رؤية ما سيحدث."

قارن العديد من المراقبين العملات المشفرة بفقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات - حيث أفلس الكثير من الشركات، لكن تلك التي نجت، مثل أمازون، ظهرت لتصبح حجر الزاوية في صناعة التكنولوجيا.

ومن المقارنات التاريخية الأخرى التي تم تداولها، سقوط بنك ليمان براذرز في عام 2008 ، والذي أدى إلى اندلاع أزمة مالية عالمية. قد يسارع المتفائلون في مجال العملات المشفرة إلى الإشارة إلى أن بنك ليمان لم يقض على وول ستريت بالكامل. قد يعارض المشككون في ذلك بقولهم إن ذلك فقط لأن الحكومة الأمريكية تدخلت - وهي نتيجة غير مرجحة إلى حد كبير في عالم التشفير غير المنظم إلى حد كبير.