نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Binance في تطور غير متوقع بأنها تشتري منافستها الأصغر FTX بعد أن واجهت الشركة أزمة سيولة هزت الأصول الرقمية وأثارت موجة من المخاوف.

غرد شانغبانغ تشاو يوم الثلاثاء "بعد ظهر هذا اليوم، طلبت FTX مساعدتنا، هناك أزمة سيولة كبيرة. ولحماية المستخدمين، وقعنا على [خطاب نوايا] غير ملزم بهدف الاستحواذ الكامل على http://FTX.com والمساعدة في تغطية أزمة السيولة."

أذهل هذا الإعلان مستثمري العملات المشفرة، حيث إن الارتباط بين أكبر بورصتين للعملات المشفرة من حيث الحجم من شأنه أن يمثل تحولًا جذريًا قويًا في الصناعة.

دفعت الأخبار إلى انتعاش قصير في الأصول الرقمية لكنها لم تكن كافية لتهدئة المستثمرين القلقين.

وفقًا لـ CoinDesk فقد تراجعت بتكوين بأكثر من 10٪ يوم الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا حول 17600 دولار، وقد تحطمت عملة FTT من FTX، وفقدت 85٪ من قيمتها. كما انخفضت الأصول والأسهم الرقمية الأخرى المرتبطة بالصناعة، مثل Coinbase.

يعتبر مؤسس FTX ومديرها التنفيذي، سام بانكمان-فرايد، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذاً في مجال التشفير، وأصبح ما يشبه بنكًا فرديًا خلال الصيف، حيث دفع حوالي مليار دولار لدعم الشركات المتعثرة مع انخفاض أسعار العملات المشفرة. لكن الأمور انقلبت يوم الثلاثاء.

قال مسؤول تنفيذي في الصناعة لـ CNN: "لقد صدمت حقًا بهذا. سيكون فشل FTX نوعًا ما مثل حدث Lehman Brothers. ولكن إذا تم إنقاذهم بنجاح، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اجتياز ذلك."

لم تقدم Binance وFTX على الفور تفاصيل حول الصفقة، وأشارتا إلى أن الجانبين كانا يعملان على حلها في الوقت الفعلي.

بدأت المخاوف بشأن FTX وAlameda Research وبانكمان فرايد الأسبوع الماضي، بعد أن أشار تقرير نشره موقع أخبار العملات الرقمية CoinDesk إلى أن جزءًا كبيرًا من الميزانية العمومية لشركة Alameda يتكون من FTT، وهو رمز غير سائل نسبيًا.

قال تشاو رئيس Binance يوم الأحد، إن شركته ستبيع جميع ممتلكاتها -حوالي 580 مليون دولار- في FTT، "بسبب ما تم الكشف عنه مؤخرًا". أثار إعلانه ذعر المستثمرين وتسبب في انهيار FTT.

قال مسؤول تنفيذي في الصناعة لـCNN إنه "وضع لا يُصدق، وهو في الأساس تحول كامل من أي شيء كان يتوقعه أي شخص حتى قبل أسبوع."