دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، "بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان "أنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".

وأكد وزير الطاقة السعودي أن "الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023".

وقال المسؤول السعودي إنه "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، قررت مجموعة أوبك بلس لكبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني.