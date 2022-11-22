إيلون ماسك يعلن تأجيل إعادة العمل باشتراك "العلامة الزرقاء"

(CNN)-- أعلن مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، "تأجيل" إعادة العمل بالخيار الجديد الذي طرحه، في وقت سابق، بشأن الحصول على شارة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات "تويتر بلو"، وذلك بسبب المخاوف من انتحال الهوية على المنصة.

وقال ماسك، عبر تويتر: "تم تأجيل إعادة إطلاق (تويتر بلو)، حتى تكون هناك ثقة عالية بشأن إيقاف انتحال الهوية"، وأضاف: "من المحتمل أن يُستخدم لونا مختلفا للمؤسسات عن الأفراد".

ويأتي القرار بعد أن أدى إطلاق النظام الجديد، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى ظهور مجموعة من الحسابات التي تنتحل هوية العلامات التجارية والشخصيات البارزة، مما تسبب في إحداث فوضى على المنصة وأدى إلى هجرة المعلنين الرئيسيين.

وكانت علامة التحقق الزرقاء تُستخدم عادة لتأكيد صحة الحسابات التابعة لمسؤولين حكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين.

ومن أجل مكافحة الفوضى التي يسببها النظام الجديد، نشر تويتر علامة جديدة على الحسابات التي تم التحقق منها مسبقا، والتي تتكون من علامة رمادية اللون بالإضافة إلى كلمة "مسؤول" في الحسابات الخاصة بشخصيات بارزة ووسائل إعلام ، بما في ذلك شبكة CNN.

وقال إيلون ماسك، الأسبوع الماضي، إن "تويتر بلو" سيتاح مرة أخرى في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لكن تغريدته الأخيرة تشير إلى أنه لن يتم الوفاء بالموعد.