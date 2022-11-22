روسيا تحذر من فرض سقفا لأسعار النفط.. وتوضح تداعيات القرار

(CNN)-- حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، من أن بلاده "لا تخطط" لتوريد النفط أو منتجاته إلى الدول التي ستفرض سقفا أقصى لسعر صادرات موسكو النفطية، وفقا لوسائل إعلام حكومية روسية.

وقال نوفاك إنه إذا تم فرض مثل هذا الحد الأقصى فإن روسيا "ستعيد توجيه صادراتها إلى الشركاء في السوق أو ستخفض الإنتاج".

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، أعلنوا في بيان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر، أنهم "سينتهون من تنفيذ الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا خلال الأسابيع المقبلة".

ودافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، عن قيام مجموعة السبع بوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وقال: "تريد (روسيا) بيع الطاقة من أجل تمويل الحرب ضد أوكرانيا، ولكن على الأقل وضع سقف لذلك يجعل الجوانب السلبية لروسيا تستمر في بيع الطاقة بشكل أقل، مع التأكد من استمرار بقاء الطاقة في السوق".

وقلل بلينكن من شأن المخاوف من أن تأتي مثل هذه الآلية بنتائج عكسية وتدفع أسعار الغاز للارتفاع وسط تهديدات من الكرملين بوقف مبيعات النفط للدول التي ستطبق سقف أسعار.

وأقرت بريطانيا تشريعا يمنع الدول من استخدام خدماتها لنقل النفط الروسي ما لم يتم شراؤها بسعر أو أقل من الحد الأقصى للسعر الذي سيتم تقديمه اعتبارا من 5 ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، أشار نوفاك إلى أن تطبيق سقفا لأسعار لموارد الطاقة، فضلا عن "تسييس" هذا القطاع، "يمكن أن يؤدي فقط إلى نقص ومشاكل في الإمدادات".