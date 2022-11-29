ماذا وراء إحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز يوميًا على حدودها؟

برلين، ألمانيا (CNN)-- ستزود قطر الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا بموجب صفقتين جديدتين تم الإعلان عنهما، الثلاثاء، حيث تواصل الدول الأوروبية محاولة تقليل اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي.

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن الصفقات في مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلاً إنه سيتم تسليم ما يصل إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا عبر ناقلات بحرية بداية من عام 2026 لمدة 15 عامًا.

وقال هابيك للصحفيين: "لا أمانع في التعاقد لمدة 20 عامًا أو أكثر".

وقال الوزير الألماني إنه "لا يتوقع أي شحنات غاز من روسيا بعد الآن"، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بخط أنابيب نورد ستريم 1.

وأضاف هابيك أنه سيتعين على ألمانيا استبدال 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كان يتم تسليمه إلى بلاده سنويًا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

سارعت ألمانيا إلى بناء محطات للغاز الطبيعي المسال على طول ساحلها لتسهيل استلام الغاز الطبيعي المسال من النرويج وقطر وغيرهما. تم الانتهاء من أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء بحر الشمال في فيلهلمسهافن، ساكسونيا السفلى في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

من المقرر تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري إلى المحطة الألمانية في برونسبوتيل شمال ألمانيا، التي يجري تطويرها حاليًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة قطر للطاقة.

وجاء في البيان الصحفي: "سيتم الحصول على كميات الغاز الطبيعي المسال من المشروعين المشتركين بين قطر إنرجي وكونوكو فيليبس اللذان لهما حصص في مشروعي حقل الشمال الشرقي ومشروع الحقل الشمالي الجنوبي".

أعلنت شركة Re-Gas الخاصة، الثلاثاء، عن إمكانية تشغيل محطتها على ساحل بحر البلطيق في لوبمين في وقت مبكر من ديسمبر/ كانون الأول.