دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن العقوبات المفروضة على موسكو ووضع الاتحاد الأوروبي سقف سعري للنفط الروسي "لم يأت بنتائج واضحة بعد".

في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وضعت دول الاتحاد الأوروبي سقف لسعر برميل النفط الروسي عند مستوى 60 دولارًا للبرميل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في منتدى الميزانية السعودية في الرياض، الأحد، إن مجموعة أوبك بلس - التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا – تعرضت لضغوط في الربع الأخير من العام الجاري من أجل زيادة إنتاج النفط.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن "أوبك بلس تعمل وفق منظور اقتصادي بحت، لا ندخل في جوانب سياسية أو تحالفات، ولا عندنا نية مستقبلا لأن ندخل في أي نقلة نوعية إلا إذا كانت من منظور السوق والجانب الاقتصادي، وخير دليل على ذلك ما قامت به المجموعة في اجتماع 5 أكتوبر"، في إشارة منه إلى توقيت صدور قرار المجموعة بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، في أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا.

وقال المسؤول السعودي إن إنتاج روسيا من النفط لا يزال موجودا رغم الحديث في بداية الحرب على أوكرانيا عن تأثيره بالعقوبات على موسكو. وعلق بالقول: "في بداية الأزمة الأوكرانية كان هناك من يقول إن إنتاج روسيا سيكون حوالي 3 مليون (برميل)، أين الثلاثة مليون؟"