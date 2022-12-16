تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام من بينها CNN

(CNN)-- حظر موقع تويتر، الذي يملكه الملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، حسابات العديد من الصحفيين الذين يغطون صناعة التكنولوجيا، دون تفسير.

وكان من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة CNN، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.

وقال هارويل، لشبكة CNN: "إيلون (ماسك) يقول إنه مناصر لحرية التعبير، وهو يحظر الصحفيين لممارسة حرية التعبير، أعتقد أن هذا يدعو إلى التشكيك في التزامه".

كما تم حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي قال، لشبكة CNN، إنه لم يتلق أي اتصال من تويتر بشأن الحظر، وأكد: "لا شيء".

وتواصلت CNN مع ماسك وتويتر للتعليق.

وجاء حظر حسابات الصحفيين بعد حظر تويتر، في وقت سابق من يوم الخميس، حسابا تابعا لشركة ماستودون المنافسة، يمكن من خلاله متابعة حساب ElonJet، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، بعد أن قام الملياردير بحظر ElonJet من تويتر، يوم الأربعاء.