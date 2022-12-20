روسيا ترد على تحديد الاتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز

نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- وصف الكرملين، يوم الاثنين، الاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار الغاز بأنه "غير مقبول وينتهك عملية التسعير في السوق"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هذا الإجراء "غير مقبول وينتهك عملية تسعير السوق"، مضيفا أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقييم الإيجابيات والسلبيات بعناية".

وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الاثنين، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأعضاء.

ووفقا للاتفاق، سيتم تفعيل حد أقصى لسعر الطوارئ إذا تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو (190 دولارًا) لكل ميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية، وهو المعيار الأوروبي الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي، وإذا كان السعر في نفس الفترة أعلى بمقدار 35 يورو (37.5 دولار) من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، الذي تتولى دولته الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "قمنا بعملنا ولدينا اتفاق"، وأضاف أن "مهمة أخرى مستحيلة أنجزت"، واصفا المفاوضات بأنها "ليست سهلة".

وتابع أنه تم الاتفاق على الآلية المؤقتة لحماية المواطنين والشركات الأوروبية من "أسعار الغاز المفرطة".

وذكر المجلس الأوروبي، في بيان صحفي، أن الآلية ستطبق اعتبارًا من 15 فبراير/ شباط 2023، وبمجرد تفعيلها ستستمر لمدة 20 يوم عمل على الأقل.

وفي حديثها إلى جانب سيكيلا، قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون : "يشير اتفاق اليوم بوضوح إلى أن أوروبا ليست مستعدة لدفع أي ثمن مقابل الغاز، وأنها قادرة على العمل بشكل موحد لضمان أمن طاقتها".