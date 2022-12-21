إيلون ماسك: سأستقيل من منصبي في تويتر بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة

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(CNN)-- أكد مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، مساء يوم الثلاثاء، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ولكن فقط عندما يجد خلفا له، وذلك في أول تعليق له على استطلاع طرحه هذا الأسبوع بشأن بقاءه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

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وقال ماسك، في تغريدة، إنه سيستقيل "بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة"، وأضاف أنه بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي، سيدير "الفرق المسؤولة عن البرامج والخوادم"، مما يشير إلى أنه قد يستمر في ممارسة تأثير كبير على عملية صنع القرار في الشركة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من يوم من الصمت تجاه الاستطلاع الذي صوت فيه أكثر من 17 مليون مستخدم، وقال 57.5٪ منهم إن ماسك يجب أن يستقيل.

وأشار الملياردير إلى تلك النتيجة بشكل غير مباشر فقط، حيث ذكر أن استطلاعات الرأي المستقبلية يمكن أن تقتصر على مستخدمي نظام "تويتر بلو" مدفوع الأجر.

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