الجزائر تعرض بيع فائض الكهرباء لديها إلى الدول الأوروبية

(CNN)-- عرض الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الدول الأوروبية شراء فائض الكهرباء لدى بلاده.

وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية أذيعت على قناة AL24 الإخبارية، يوم الخميس، إن بلاده تخطط لزيادة صادراتها من الكهرباء، وأضاف أنهم اقترحوا بناء كابل بحري بطول حوالي 270 كيلومترا (حوالي 168 ميلا) بين الجزائر وإيطاليا لهذا الغرض.

وذكر الرئيس الجزائري أن بلاده تعمل على زيادة صادراتها السنوية من الغاز إلى الضعف تقريبا ومن نحو 53 مليار متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت وكالة الدولية للطاقة ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن أوروبا قد تواجه نقصا في الغاز الطبيعي يبلغ 27 مليار متر مكعب في عام 2023، وهذا يعادل ما يقرب من 7٪ من الاستهلاك السنوي.