من قد يختاره ماسك لمهمة قيادة تويتر؟

شاهد.. رد فعل ماسك بمكالمة مع صحفيين عندما سألوه عن حجب حسابات إعلاميين بتويتر

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يبحث الملياردير ومالك شركة تويتر، إيلون ماسك، قريبًا عن رئيس تنفيذي جديد لإدارة موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصاعد الانتقادات على أسلوب قيادته الفوضوية للشركة، بما في ذلك القرارات الأخيرة بتعليق حسابات صحفيين وتقديم (ثم حذف) سياسة مثيرة للجدل تحظر الارتباط بالمنصات المنافسة.

وكان ماسك قد نشر استطلاعًا يسأل عما إذا كان يجب أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، وانتهى الاستطلاع صباح الاثنين بتأييد 57٪ من المشاركين.

ومن الأسماء التي قد يختارها ماسك لهذا المنصب:

- جايسون كالاكانيس، الذي ظهر في عالم التكنولوجيا كمراسل خلال طفرة الإنترنت، وهو مستثمر في مرحلة مبكرة دعم شركات معروفة مثل Uber و Robinhood. كما أطلق العديد من الخصائص الإعلامية ويستضيف برنامجي بودكاست.

- ديفيد ساكس، الذي كان مع ماسك من بين الفريق الأصلي المؤسس لـPayPal، لديه على الأقل بعض الخبرة في إدارة شبكة اجتماعية، وكان قد أسس وأدار منصة اتصالات المؤسسات Yammer، قبل بيعها لشركة ميكروسوفت في عام 2012 مقابل 1.2 مليار دولار.

- سريرام كريشنان، الذي قد يكون الخيار الأكثر وضوحًا، لديه خبرة مباشرة في العمل على منتج تويتر، بعد أن ساعد سابقًا في إدارة الفرق المسؤولة عن ميزات النظام الأساسي مثل البحث والجدول الزمني للصفحة الرئيسية، كما عمل سابقًا على منتجات إعلانية للهواتف المتنقلة في سناب وفيسبوك.

- آخرون، تكهن بعض مستخدمي تويتر بشأن قادة آخرين محتملين لشركة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي شوهد بمدرجات كأس العالم مع ماسك قبل أيام.