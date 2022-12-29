شاهد.. رد فعل ماسك بمكالمة مع صحفيين عندما سألوه عن حجب حسابات إعلاميين بتويتر

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نيودلهي (CNN)—واجه مستخدمون من جميع أنحاء العالم صعوبات بالوصول إلى حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يوم الأربعاء، حيث ظهرت لديهم رسالة تنبيهية تحثهم على المحاولة مرة أخرى.

وتشير تقارير المستخدمين إلى أن تويتر يواجه مشكلات منذ الساعة 7:13 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا لموقع Downdetector المتخصص برصد الانقطاعات، والذي أشار إلى أن 100 ألف مستخدم أبلغوا عن صعوبات بالوصول إلى المنصة.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على طلب للتعليق، لكن مالكها الجديد، إيلون ماسك، غرد على المنصة قائلا "يعمل بالنسبة لي" ردًا على استفسار من مستخدم.

من جهتها قالت شركة مراقبة الإنترنت Netblocks يوم الأربعاء إن "تويتر يعاني من انقطاعات دولية تؤثر على تطبيق الهاتف المحمول وميزاته بما في ذلك الإشعارات"، مضيفة أن الحادث "لا علاقة له بانقطاع الإنترنت على مستوى الدولة".