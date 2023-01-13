رئيس "آبل" يوافق على تخفيض راتبه 40% بعد ثورة المساهمين.. كم يبلغ؟

بتركيز على النساء والرياضيين.. تعرف على ميزات "آبل واتش 8" و "آبل واتش ألترا"

"الصحة النفسية أكثر أهمية".. رئيس آبل عن الموازنة بين المكتب والعمل عن بعد

عائلة تقاضي "آبل" بعد ادعائها بـ"تسبب Airpods" بضعف دائم في السمع لإبنها.. ماذا حدث؟

زعمت أنها زوجته.. سيدة تهدد رئيس آبل لأكثر من عام قبل أن تطالبه بـ500 مليون دولار لـ"النسيان والصفح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، أكبر شركة تكنولوجية في العالم، على تخفيض راتبه بنسبة 40%، بعد ثورة المساهمين.

وقالت شركة "آبل"، في بيان، إنها ستخفض حزمة الرواتب المستهدفة لرئيسها التنفيذي إلى 49 مليون دولار، أي أقل بنسبة 40٪ من أجره المستهدف عام 2022 ونحو نصف ما حصل عليه كوك العام الماضي من إجمالي الراتب الأساسي ومنح الأسهم والحوافز، والذي بلغ 99.4 مليون دولار.

وتم ربط الجزء الأكبر من أجر كوك الإجمالي، حوالي 75٪ لعام 2022، بأسهم الشركة، حيث يعتمد نصفه على أداء سعر السهم.

لكن المساهمين صوتوا ضد حزمة الرواتب الإجمالية لتيم كوك بعد أن انخفض سهم شركة آبل بنحو27٪ العام الماضي، وفي حين أن التصويت غير ملزم، لكن لجنة الأجور التابعة لمجلس الإدارة قالت إنها أخذت التصويت في الاعتبار.

وقالت الشركة في بيان: "قامت لجنة الأجور بالموازنة بين توجيهات المساهمين، والأداء الاستثنائي لشركة آبل، وتوصية من كوك بتعديل إجمالي أجره في ضوء التوجيهات الواردة".

وهذا العام، تم تخفيض منح حصة الأسهم للمدير التنفيذي إلى 40 مليون دولار. وحوالي 30 مليون دولار، أو ثلاثة أرباع ذلك المبلغ مرتبط بأداء سعر السهم.

وقالت الشركة إن الراتب الأساسي لكوك البالغ 3 ملايين دولار سيبقى كما هو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 6 ملايين دولار.

وقال مجلس الإدارة إنه يعتقد أن حزمة الرواتب الجديدة لتيم كوك "استجابة لتوجيهات المساهمين، مع الاستمرار في مواءمة الأجور مع الأداء وتقدير القيادة المتميزة لكوك".

وبحسب مجلة فوربس، يُقدر أن رئيس شركة آبل منذ عام 2011، يمتلك ثروة شخصية تبلغ 1.7 مليار دولار.