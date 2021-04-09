(CNN)-- قالت شركة نيورالينك، التي يملكها إيلون موسك، إنها مكّنت قرداً من ممارسة لعبة فيديو عبر دماغه، بينما يمكن سماع متحدث يقول "يمسك القرد بعصا التحكم بسبب اعتياده على ذلك، لكن كما يمكنكم رؤيته، فإنها غير موصولة، غير أنه يتحكم بالمؤشر بشكل تام عبر النشاط العصبي".

ونشرت الشركة مقطع فيديو يظهر طريقة عمل التقنية، حيث أن هناك شريحتان في دماغ القرد، متصلتان بالكمبيوتر عبر البلوتوث، وهما موجودتين في الجزء الذي ينسّق حركات اليد والذراع في الدماغ.

تقيس نيورالينك نشاط دماغ القرد أثناء لعبه بجهاز التحكم، وتستخدم الخوارزميات هذه البيانات بعد ذلك للتنبؤ بحركات القرد المقصودة.

ولأن كل هذا يحدث في الوقت الحقيقي، فإن التقنية تسمح بتحكم عقل القرد باللعبة.

على نفس الصعيد، تطور شركات أخرى طرقاً لربط الدماغ بالكمبيوترات، حيث عملت فيسبوك على تطوير جهاز يسمح ببعث الرسائل النصية عبر التفكير.

من جانبها، تأمل نيورالينك أن تسمح هذه التقنية بأن يتحكم المصابون بالشلل بالأجهزة التقنية.