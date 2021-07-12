هل حصلت على دخل إضافي؟ إليك بعض الطرق لاستثمار أموالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن استثمار الأموال بذكاء ليس بالأمر السهل، إلا أنه يمكنك القيام بذلك إذا اكتسبت بعض المعرفة والمهارات. فالإنفاق أو الاستثمار ليسا خيارك الوحيد لإدارة الأموال الإضافية التي بحوزتك.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك من خلالها تحريك أموالك.

عزز صندوق الطوارئ الخاص بك

إذا لم يكن لديك صندوق أمور طارئة، استخدم مكاسبك غير المتوقعة لتكوين احتياطي نقدي. يقترح معظم الخبراء الماليين ادخار ما لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة.

حدد هدفًا واسعى لتحقيقه

إذا قمت بادخار أموال كافية في صندوق الطوارئ وما زلت غير متأكد من كيفية استخدام أموالك الإضافية، ارجع إلى أهدافك المالية الأخرى التي كنت تؤجلها. هناك طريقة أخرى تتمثل في توفير النصف وإنفاق نصف أموالك الإضافية. من خلال القيام بذلك، تكون قد وفرت جزءًا من أموالك التي يمكنك استخدامها بطريقة مسؤولة.

ادخر لتقاعدك

يمكن أن تكون الأموال الإضافية طريقة رائعة لزيادة مدخرات التقاعد. إذ يوصي المستشارون الماليون عمومًا بالمساهمة بما لا يقل عن 10% إلى 15% من دخلك للتقاعد.

إعادة تمويل الرهن العقاري الخاص بك

قد ترغب في إعادة تمويل الرهن العقاري الخاص بك مقابل دفعة شهرية أقل للسنوات القليلة المقبلة. يمكن أن يساعدك استخدام نقود إضافية لسداد رسوم إعادة التمويل مقدمًا على تجنب دفع فائدة إضافية في المستقبل.

مول عملك الخاص أو النشاط الجانبي

هل لديك عمل جانبي كنت ترغب البدء فيه؟ يمكن أن تكون الأموال الإضافية طريقة رائعة للبدء أو دعم مساعيك الريادية. تأكد أولًا من ترتيب أموالك الشخصية، ومن ثم يمكنك البدء في تخصيص بعض النقود لصندوق أعمال يمكن أن يساعد في تخفيض النفقات.

خبئ النقود لأيام العطلات

يمكنك تجنب ديون العطلات إذا كنت تخطط مسبقًا، وذلك عن طريق استخدام أموالك الإضافية لإعداد ميزانية قبل العطلات. بذلك يمكن أن يصبح لديك احتياطيات نقدية يمكنك السحب منها. ضع في اعتبارك ما أنفقته في السنوات السابقة خلال العطلات كي تتوقع المبلغ الذي ستحتاج إلى توفيره العام المقبل.

ادخر لتعليم الأولاد

بالنسبة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار، يمكنهم فتح حساب ادخار جامعي لتوفير المال لأولادهم إلى حين دخولهم للجامعة. فبحلول الوقت الذي يصبح فيه الطفل بالجامعة، تكون الأقساط جاهزة أو ربما أكثر من الحاجة.

كافئ نفسك

ثمة طرق مختلفة لمكافأة نفسك بعد الحصول على أموال إضافية. قد تكون على شكل ادخار لقضاء إجازة أو الاستثمار في دورة لتحسين الذات.