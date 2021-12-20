ماذا تفعل إذا اكتشفت أن راتب زميلك بنفس الوظيفة أكبر من راتبك؟

أصبح الحديث عن الأموال مؤخرًا مقبولا بشكل أكبر وذلك لمساعدة الموظفين من أجل التفاوض على الرواتب والعلاوات. لكن، ما الذي يجب عليك فعله عندما تكتشف أن أحد الزملاء يحصل على أموال أكثر منك مقابل القيام بالوظيفة نفسها؟

خذ نفسًا، ثم ابدأ في البحث

قم بإعداد خطتين، الأولى: اطلب علاوة، ولكن لا ينبغي أن يكون الحصول على أجر أقل من زميل هو السبب الوحيد الذي يجعلك تقول أنك تستحق المزيد. وحاول معرفة ما يجنيه الآخرون مقابل وظيفة مماثلة في الشركات الأخرى، واجمع أدلة على القيمة التي جلبتها للشركة.

الثانية: ابحث عن فرصة أخرى وتواصل مع أصحاب العمل المحتملين.

تسمية الأشخاص

يرى الخبراء أنه ليس من الجيد عمومًا تسمية الشخص الذي شارك قيمة راتبه، فعليك إثبات الحجة للحصول على المزيد من الأموال بناءً على مؤهلاتك، وليس لمجرد أن شخصًا آخر يكسب المزيد. ضع في اعتبارك أن هناك أسباب قانونية يمكن أن تبرر تقاضيك لراتب أقل، مثل قيام الشخص الآخر بمهام لست على دراية بها وغير ذلك.

اعرف حقوقك

في بعض الأحيان قد يكون هناك سبب وجيه ليكسب زميلك أكثر، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون ضحية للتمييز في مكان العمل، وهنا لديك حقوق قانونية.