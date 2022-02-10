سميا ببوني وكلايد العملات المشفرة. تم توقيف إيليا ليكتينستين البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته ذات الـ31 عامًا، هيذر مورغان، بتهم التواطؤ لغسل 4.5 مليار دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة.

وتم توقيف الثنائي من نيويورك بعد تحقيق دام 6 أعوام في اختراق بورصة تداول افتراضية.

لم يتم اتهامهما بالاختراق ولا يمكن الوصول إلى المحامي فورًا للتعليق. وحتى الآن، صادر المسؤولون 3.6 مليار دولار من تلك الأموال، ما يعتبر "أكبر مصادرة في تاريخ قوات إنفاذ القانون الأمريكي"، بحسب نائب المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو.

ويعتبر هذا مكسبًا كبيرًا لقوات إنفاذ القانون، وسط عدد متزايد من عمليات السرقة على منصات العملات المشفرة، حيث سرق المخترقون مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة.

هذا المخطط المزعوم متأصل من اختراق منصة التداول الرقمي BITFINEX، التي تتداول عملية بيتكوين.

وكان للثنائي وجود مثير للاهتمام على الانترنت، ونشرت هيذر مورغان مقاطع فيديو لأغاني راب على الإنترنت تحت اسم رازي إيكان، وكانت تلقب نفسها بتمساح وول ستريت.

كانت أيضًا مساهمة في مجلة فوربس آند إنك، وفي مقال لها عام 2020 كتبت عن حماية أعمالك من المجرمين السيبرانيين.

واتهم الثنائي بالتواطؤ على غسيل أموال والتواطؤ على الاحتيال على الولايات المتحدة، وسيواجهان عقوبة سجن تصل إلى 25 عامًا إذا أدينا.

من جانبها، أشارت نائب المدعي العام الأمريكي إلى أن "الرسالة إلى المجرمين واضحة. العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا. نستطيع وسنتعقب المال مهما كان الشكل الذي يتخذه".