خطوة كبيرة لـ"الاندماج النووي".. ما هو وهل يصبح مصدر طاقة نظيفة قريبًا؟

لقد خطى حلم الاندماج النووي، كمصدر طاقة نظيف ومستدام، خطوة عملاقة نحو الحقيقة. وقال علماء إن منشأة في إنجلترا تمكنت من توليد طاقة اندماج لمدة خمس ثوانٍ بنجاح. كان الناتج أكثر من ضعف التجارب المماثلة التي تم القيام بها قبل 25 عامًا.

يولد الاندماج النووي حرارة هائلة عن طريق دمج ذرتي هيدروجين أو أكثر معًا. العملية نفسها التي تحدث في الشمس بشكل أساسي.

إنها عكس القوة النووية الحالية، والتي تستخدم الانشطار لتقسيم الذرات. ولكن يمكن استخدام الانشطار لصنع رؤوس نووية، كما أنها تنتج نفايات مشعّة، والتي يمكن أن تكون خطرة في حال وقوع حوادث، مثل تلك التي رأيناها في جزيرة الثلاثة أميال وشيرنوبل وفوكوشيما.

ويقول العلماء إن الاندماج لا يمكن أن يتم تسليحه، وليس معرضًا للفشل الكارثي، ولا ينبعث منه إلا الهيليوم كمنتج ثانوي، مما يجعله مثالياً في معالجة تغير المناخ. ويقول مدير المشروع إن الاختبار الأخير يُظهر أن هذه التكنولوجيا ممكنة.